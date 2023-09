Garimpeiros de Ametista do Sul realizam protesto na BR-386

Trânsito é bloqueado a cada 15 minutos na ponte que liga o RS a Santa Catarina (Fotos:Reprodução)

Nesta quinta-feira (7), garimpeiros de Ametista do Sul e região realizam um protesto na BR-386, em Iraí, no norte do Estado, pelo retorno imediato das atividades em minas de pedras preciosas.

O grupo está reunido próximo à ponte que liga o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O trânsito é bloqueado a cada 15 minutos na região. Três unidades da Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanham a manifestação, que começou às 9 h. A mobilização deve se estender até as 17h. Segundo a PRF, a mobilização reúne 150 pessoas, mas, segundo os organizadores, cerca de 500 manifestantes estão reunidos.

Conforme o garimpeiro Alberto de Souza, uma das lideranças do movimento, o protesto é pacifico e busca chamar a atenção das autoridades para a volta do trabalho da categoria.

— Nós só queremos voltar a trabalhar, nada mais do que isso. Sabemos que precisamos atender as adequações previstas na legislação em vigor, mas para isso precisamos retornar às atividades, pois é daí que vem o sustento das famílias e só assim vamos conseguir nos adequar a legislação — afirma Souza.

As atividades foram suspensas no dia 25 de julho, após uma operação do Exército em mais de 150 garimpos irregulares de Ametista do Sul e região e resultou na prisão de 15 pessoas. Também foram realizadas 24 autuações, além da apreensão e destruição de quase 1 tonelada de pólvora mecânica produzida, utilizada e armazenada de forma irregular.

Desde então, 1,3 mil garimpeiros não puderam retornar ao trabalho. Entre trabalhadores e familiares, são cerca de 3,5 mil pessoas afetadas.

Somente em Ametista do Sul são mais de 800 garimpeiros afetados. Pelo menos 80% da economia local vem do garimpo, segundo o município.

Vistoria do exército

Na terça-feira (5), o exército inspecionou a obra da futura fábrica de pólvora negra da Cooperativa de Garimpeiros de Médio e Alto Uruguai (Coogamai), no interior de Ametista do Sul. O local está em construção em área doada por empresário, por meio de um termo de cessão de uso por 30 anos, com possibilidade de renovação. Objetivo da inspeção foi verificar o andamento da obra e orientar as adequações necessárias para atender a legislação em vigor.

Regularização

Nas interdições realizadas nos garimpos irregulares durante a operação, o Exército solicitou a regularização do uso, manejo e depósito dos explosivos dos garimpos de Ametista do Sul. Os trabalhadores só poderão voltar à função com um novo aval do Exército, Crea, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Fepam.

