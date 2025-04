Garimpeiros são perseguidos por órgãos ambientais na comunidade Patrocínio, em Itaituba (PA)

Foto: Reprodução | Imagens registradas mostram o momento em que agentes sobrevoam a área a bordo de um helicóptero, enquanto garimpeiros, em caminhonetes, tentam fugir da abordagem.

No início da tarde desta terça-feira (8), órgãos de fiscalização ambiental realizaram uma operação na região garimpeira conhecida como Vietnã João Amarelo, na comunidade de Patrocínio, localizada no município de Itaituba, sudoeste do Pará.

Imagens registradas mostram o momento em que agentes sobrevoam a área a bordo de um helicóptero, enquanto garimpeiros, em caminhonetes, tentam fugir da abordagem para evitar a apreensão e destruição de seus veículos e equipamentos.

As operações têm sido frequentes na região, com a justificativa de que os garimpeiros estão atuando em áreas ambientalmente protegidas ou proibidas. De acordo com os órgãos fiscalizadores, todo equipamento ou maquinário encontrado em áreas ilegais está sujeito à destruição imediata – geralmente sendo incinerado no local.

A presença constante de fiscalização tem gerado tensão entre os trabalhadores da área, que denunciam perdas materiais significativas, enquanto as autoridades reforçam a necessidade de proteção ambiental e combate ao garimpo ilegal.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/04/2025/15:01:43

