Garimpo ilegal é desmontado em operação no município de Jacareacanga (PA); Ação destrói balsas e acampamentos

Foto:Edivaldo Sodré / Agência Pará | Uma operação coordenada por órgãos ambientais e de segurança do Pará desarticulou uma estrutura criminosa voltada à mineração ilegal no município de Jacareacanga, no sudoeste do estado.

A ofensiva, batizada de Operação São Benedito, foi concluída no último domingo (22) e teve como foco principal coibir a extração irregular de ouro em áreas de proteção ambiental.

A ação ocorreu no interior do Refúgio de Vida Silvestre Rios São Benedito e Azul (Revis), unidade de conservação que abrange mais de 30 mil hectares entre Jacareacanga e Novo Progresso. No local, equipes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e da Secretaria de Segurança Pública (Segup), com apoio de forças especializadas, destruíram 20 embarcações utilizadas no garimpo, entre elas 10 dragas escariantes, 7 balsas flutuantes e 3 rebocadores.

Um estaleiro clandestino, usado para a construção e manutenção dessas embarcações dentro da unidade de conservação, também foi desmantelado. Além disso, quatro acampamentos que funcionavam como base de apoio logístico para a atividade ilegal foram destruídos. Eles estavam distribuídos em pontos de difícil acesso às margens do Rio São Manoel, região onde vivem comunidades ribeirinhas e indígenas.

Durante a operação, os agentes lavraram 18 Termos de Apreensão, 18 Termos de Destruição e um Termo de Depósito. Uma embarcação voltada à pesca esportiva foi autuada por falta de licença ambiental. Entre os itens apreendidos, estavam um equipamento Starlink de internet via satélite, mercúrio, cabos galvanizados, combustível, uma betoneira, cilindros de gás oxi-acetileno e um casco de rabeta.

Também houve avanço na parte investigativa, com a abertura de um inquérito policial, um boletim de ocorrência registrado e dois termos de declaração formalizados. Para o secretário estadual de Meio Ambiente, Raul Protazio Romão, a atuação conjunta foi determinante.

A participação coordenada de diferentes órgãos estaduais foi fundamental para o sucesso da operação. A presença de forças especializadas garantiu a segurança dos agentes e a efetividade das ações em áreas de difícil acesso e com histórico de resistência por parte dos infratores.”

O secretário de Segurança Pública, Ualame Machado, também destacou o impacto da ação:

Nós seguimos atuando de forma integrada muito fortemente para combater, cada vez mais, ilícitos em todas as regiões do Estado. Desta vez, os resultados da ação nos auxiliaram a avançar em investigações e na desarticulação de práticas criminais em áreas de difícil acesso.”

A Revis Rios São Benedito e Azul é uma das áreas estratégicas para a conservação da biodiversidade no Pará. A atuação do Estado no local reforça o compromisso com a preservação ambiental e com o enfrentamento aos crimes que ameaçam os recursos naturais da Amazônia.

