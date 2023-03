Garimpos ilegais de ouro são alvo de operação ambiental em floresta no Pará

Garimpo ilegal funcionava em área já embargada pelo IBAMA no Pará — Foto: Polícia Federal/Divulgação

Armas e maquinários foram apreendidos. Segundo a PF, operação constatou ‘sérios danos ambientais com uso de mercúrio, contaminação do solo e de rios e lagos’ em São Félix do Xingu.

Dois garimpos ilegais de ouro que funcionavam no entorno da Floresta Nacional do Tapirapé Aquiri, em São Félix do Xingu, no Sudeste do Pará, foram fechados pela Polícia Federal e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Imagens divulgadas pela PF neste sábado (25) mostram os danos ambientais causados pela extração ilegal – veja no vídeo abaixo. Os agentes federais apreenderam três espingardas e máquinas.

A Operação degradatio foi realizada em conjunto pela PF e Ibama na sexta(24). Não houve prisões. Segundo a PF, um dos garimpos era reincidente e funcionava em área já embargada pelo Ibama.

“Foram constatados sérios danos ambientais com uso de mercúrio, contaminação do solo e de rios e lagos”‘, informou a Polícia Federal.

Entre os materiais e equipamentos usados para extração ilegal de ouro estavam “escavadeira hidráulica, mercúrio, caixas de despesca de ouro e moinhos de minério”. As caixas e os moinhos foram inutilizados.

Ainda segundo a Polícia Federal, também foram encontradas munições, além de três espingardas. Tudo foi apreendido.

As investigações seguem em andamento e, de acordo com a PF, “propriedades do entorno da Unidade de Conservação devem ser identificadas no decorrer da ação, em busca dos responsáveis pelos garimpos ilegais”.

Por:Jornal Folha do Progresso em 27/03/2023/09:42:26/ Com informações do g1 Pará

