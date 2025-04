Garota de 13 anos morre atropelada por ônibus ao voltar da escola em Bragança, no Pará

Fabiana Vitória de Melo Silva, de 13 anos, voltava da escola numa bicicleta quando foi atingida por um ônibus. — Foto: Reprodução/TV Liberal

Vítima voltava da escola numa bicicleta quando foi atingida por ônibus em estrada de chão. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Uma adolescente morreu nesta terça-feira (8) vítima de um atropelamento em Bragança, no nordeste do Pará.

Fabiana Vitória de Melo Silva, de 13 anos, voltava da escola numa bicicleta quando foi atingida por um ônibus. O acidente foi no bairro Vila Sinhá.

Equipes de resgate do 24° Grupamento do Corpo de Bombeiros e SAMU, foram acionados para fazer os primeiros socorros da vítima tentaram reanimar a jovem, mas ela morreu no local do acidente.

As equipes da Polícia militar e Civil foram acionadas para investigar as circunstâncias do ocorrido, um equipe da Polícia Científica de Bragança foi acionada para a perícia no local em seguida remover o corpo até o IML (Instituto Médico Legal), de Castanhal.

A Prefeitura de Bragança manifestou pesar pelo falecimento da jovem, que era aluna do Projeto Guarda Jovem, desenvolvido pela Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social (SEMTRAPS).

A nota destaca que “Fabiana era uma aluna exemplar, sempre dedicada e comprometida”.

