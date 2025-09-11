Garota de programa é encontrada concretada após um mês de desaparecimento

Aline Lira trabalhava como garota de programa — Foto: Reprodução/Arquivo pessoal.

A descoberta do corpo de Aline se deu quando os agentes entraram no imóvel vazio e viram um piso de cimento fresco debaixo da cama. Cadáver estava em estado avançado de decomposição

O principal suspeito é o cliente da vítima, com quem ela teria se encontrado para programa. Polícia ainda investiga motivação do crime

O corpo de uma garota de programa, identificada como Aline Lira, de 34 anos, foi encontrado concretado debaixo da cama de um cliente um mês após o programa que teve com ele, em São Bernardo do Campo, na região do ABC Paulista.

A ocorrência do caso foi registrada como “encontro de pessoa, homicídio e destruição, subtração ou ocultação de cadáver” pela Equipe de Investigações Sobre Homicídios da DEIC de São Bernardo. A descoberta do corpo de Aline se deu quando os agentes entraram no imóvel vazio e viram um piso de cimento fresco debaixo da cama.

Funcionários da prefeitura escavaram e encontraram o cadáver de Aline em avançado estado de decomposição.

Aline foi achada sem vida por policiais na segunda-feira (08/09) em um imóvel. De acordo com o boletim de ocorrência e testemunho de familiares, a mulher teria saído de Santo André e entrado em um carro de aplicativo na noite do desaparecimento. Ela disse aos familiares que se encontraria com um homem chamado de “Gil” e que ele seria, supostamente, um policial.

Com a falta de contato e de retorno, a família levou à polícia conversas telefônicas e vídeos que mostravam Aline ao entrar em um veículo GM Prisma cinza. As investigações levaram à expedição de um mandado de busca e apreensão na residência da Rua Pedro Setti, em São Bernardo.

O principal suspeito é Francisco Iranildo Henrique dos Santos, de 47 anos, que teria fugido após o crime. Ele ainda não foi localizado pela polícia e as investigações sobre a motivação do crime ainda continuam.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/09/2025/08:19:58

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...