Garoto progressense se apresenta para jogar na base do Grêmio do RS

(Foto:Via WhatsApp) – O bom desempenho do garoto Homero Gama, chamou atenção de olheiros Gremistas. Homero foi convidado em agosto deste ano para fazer um teste no Grêmio e passou. Por lá, impressionou e recebeu o convite para outros testes, sob novos olhares. Entre os garotos, foi o único aprovado a ficar em definitivo.

O garoto Homero Severino Gana Neto, de 7 anos, era estudante da escola Redentor em Novo Progresso, se despediu dos colegas na semana passada antes de seguir viagem ao Rio Grande do Sul. Nesta terça-feira, 3 de outubro de 2023, o menino na companhia da mãe se apresentou no Centro de Treinamento do Grêmio de Porto Alegre no RS. Homero encara agora uma nova etapa de sua vida. “Homero será um atleta de Novo Progresso no Rio Grande do Sul”.

A partida definitiva para a Capital do Rio Grande do Sul já ocorreu. Mãe e filho vão morar em um pequeno apartamento alugado. Enquanto Homero desempenhar o seu futebol.

A família depende da ajuda de amigos para conseguir se manter na capital e está em busca de patrocinadores para o pequeno Homero.

Uma campanha nas redes sociais, pede ajuda para manter o menino na trajetória. (veja abaixo)

