Gasolina terá 30% de etanol e diesel, 15% de biodiesel, decide governo

Foto:Reprodução | Medida visa baratear em até R$ 0,13 o preço da gasolina para o consumidor; mistura passa a valer em agosto

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou nesta quarta-feira (25) o aumento da mistura de biocombustíveis na gasolina e no diesel.

A decisão eleva de 27% para 30% a presença de etanol anidro na gasolina, criando oficialmente o chamado E30. Já o biodiesel no diesel comum sobe de 14% para 15%, formando o B15.

A reunião foi realizada na manhã desta quarta e contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

A medida tem apoio da Lei do Combustível do Futuro, sancionada em 2024, que permite até 35% de etanol na gasolina e até 25% de biodiesel no diesel.

De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a adoção do E30 pode gerar economia de até R$ 0,13 por litro de gasolina, além de reduzir a necessidade de importar cerca de 760 milhões de litros de combustível por ano. O governo também estima que a nova mistura impulsione um investimento de até R$ 9 bilhões no setor de etanol. A nova mistura nos combustíveis passa a valer a partir de 1º de agosto.

Estudos conduzidos pelo Instituto Mauá de Tecnologia mostraram que veículos e motocicletas operam normalmente com a nova mistura.

Apesar disso, modelos antigos e veículos importados movidos apenas a gasolina podem enfrentar dificuldades de adaptação.

