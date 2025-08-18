Gefron encontra 50 kg de cocaína em ônibus que trazia pacientes para hospital no MT

Foto: Reprodução | Dezessete pessoas foram conduzidas à Central de Flagrantes de Várzea Grande para prestarem depoimento na Polícia Civil.

O Grupo Especial de Fronteira (Gefron) apreendeu, nesta segunda-feira (18), cerca de 50 quilos de substância análoga à pasta base de cocaína em um micro-ônibus de transporte de pacientes do interior do Estado. A apreensão ocorreu no Trevo do Lagarto, em Várzea Grande.

A ação foi realizada após a equipe do Gefron receber uma denúncia de que o micro-ônibus, que transportava pacientes de Curvelândia (a 281 km de Cuiabá), município da faixa de fronteira, estaria sendo utilizado para transporte de droga até a região metropolitana de Cuiabá.

Após monitorar o veículo, o Gefron abordou o micro-ônibus ao chegar em Várzea Grande. Três caixas de papelão carregadas com os entorpecentes foram identificadas com apoio do cão farejador Tupã.

Na abordagem, não foi possível identificar o responsável pela droga. Ao todo, 16 pacientes e o motorista do micro-ônibus foram conduzidos à Central de Flagrantes de Várzea Grande, juntamente com o veículo e o entorpecente, para prestar depoimento à Polícia Civil.

Fonte: Repórter MT/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/08/2025/16:24:39

