Geisy posta fotos tirando a calcinha em grupo ‘proibidão’: ‘Sextou’

A loira incendiou a imaginação dos internautas com uma sequência de fotos pra lá de sensuais(Foto:Reprodução Instagram)

Geisy Arruda deixou seus seguidores de queixo caído ao postar nesta sexta-feira (03) à hoje à noite, no grupo “Proibidão da Geisy”, da rede social Sparkle, uma sequência de fotos de lingerie vermelha, tirando a calcinha. Como legendas das imagens, publicou: “O que você quer que eu faça com você hoje à noite?”, “Look do dia: um salto e mais nada” e “sextou”.

“Que bela sexta-feira”, publicou um seguidor. ” “Vermelho lhe cai bem”, opinou outro. “Só imagino a sorte do fotografo que tira essas fotos”, comentou um terceiro. Geisy deve lançar em breve seu novo livro de contos eróticos, intitulado “Desejo Proibido”. Ela estreou como escritora com “O Prazer da Vingança”, lançado no fim de 2019.

Por:Redação Integrada com informações do Portal UOL

03.07.20 21h29

