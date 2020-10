Gêmeas siamesas nascem com duas pernas e quatro braços

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Como gêmeos siameses se desenvolvem a partir de um único óvulo fertilizado, são sempre idênticos e do mesmo sexo. Gêmeas siamesas femininas têm um pouco mais de chance de sobreviver que bebês na mesma situação do sexo masculino.

A mãe das meninas, Shaheen Begum, soube que as gêmeas eram siamesas apenas quando deu à luz. Médicos sabiam que os bebês estavam unidos, mas ficaram se surpreenderam com a forma de fusão dos corpos.

Pais souberam que as gêmeas eram siamesas apenas na hora do parto

