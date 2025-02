Gene Hackman e esposa são encontrados mortos em casa nos EUA

Foto: Getty | Ator norte-americano tinha 95 anos e a mulher, Betsy Arakawa, 63; o cão do casal foi encontrado morto também.

Oator norte-americano Gene Hackman, de 95 anos, e sua esposa, Betsy Arakawa, de 63 anos, foram encontrados mortos em sua residência em Santa Fé, Novo México.

De acordo com a BBC, que cita o xerife do condado de Santa Fé, Adan Mendoza, as autoridades confirmaram que Gene Hackman e sua esposa foram encontrados sem vida na tarde de quarta-feira, em sua casa localizada na Sunset Trail.

“Esta é uma investigação em andamento; no entanto, neste momento, não acreditamos que tenha ocorrido crime”, afirmou o xerife, sem divulgar a causa das mortes. Mendoza acrescentou que o cão do casal também foi encontrado morto.

Com uma carreira de mais de seis décadas, Gene Hackman foi agraciado com dois Oscars, dois BAFTAs, quatro Globos de Ouro e um prêmio do Screen Actors Guild.

Hackman conquistou o Oscar de Melhor Ator por seu papel como Jimmy “Popeye” Doyle em “Operação França” (1971) e o de Melhor Ator Coadjuvante por interpretar Little Bill Daggett em “Os Imperdoáveis” (1992).

Outros papéis que lhe renderam indicações ao Oscar incluem Buck Barrow em “Bonnie e Clyde: Uma Rajada de Balas” (1967), Gene Garrison em “Meu Pai, um Estranho” (1970) e o agente Rupert Anderson em “Mississippi em Chamas” (1988).

Gene Hackman também participou de filmes como “Poder Absoluto” (1997) e “Rápida e Mortal” (1995).

Fonte: Notícias ao Minuto

