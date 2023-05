General Amaro é nomeado ministro-chefe do GSI por Lula

General Amaro é o novo ministro-chefe do GSI – (Foto:Agência Brasil)

Nome foi anunciado na quarta-feira e publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (4)

O general da reserva do Exército Marcos Antônio Amaro dos Santos foi nomeado ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Ele deve tomar posse às 9h desta quinta-feira (4), em cerimônia no Palácio do Planalto.

A escolha do general Amaro para comandar o GSI já havia sido anunciada no dia anterior, quarta-feira (3), após ele se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, mas a nomeação foi publicada na edição desta quinta do Diário Oficial da União.

No dia 19 de abril, general Gonçalves Dias pediu demissão do cargo de cargo de ministro-chefe do GSI, após a divulgação de imagens do circuito interno da Presidência da República mostrarem a atuação dele a de servidores do GSI durante a invasão ao Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro.

Ricardo Cappelli, então, assumiu o órgão interinamente. Conforme publicado DOU desta quinta-feira, Cappelli retornou ao cargo de secretário-executivo do Ministério da Justiça.

