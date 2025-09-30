Genro é preso em flagrante após agredir idoso no nordeste do Pará

Foto:Reprodução | No município de Ipixuna do Pará, região nordeste do estado, a Polícia Civil prendeu um homem acusado de ter agredido e ameaçado o próprio sogro. A prisão ocorreu na noite de sexta-feira (26).

A prisão ocorreu após a equipe policial ser acionada pela vítima, um idoso, de 76 anos de idade, que ligou para a delegacia relatando a agressão e ameaça feitas pelo seu genro, fato que foi testemunhado por algumas pessoas. Diante da informação, a equipe policial da Delegacia de Ipixuna iniciou diligências imediatas no intuito de localizar o acusado. Ao se dirigir ao local informado pela vítima, a equipe policial conseguiu realizar a prisão em flagrante do agressor, o qual foi apresentado na Delegacia e autuado pelo crime de violência doméstica no âmbito familiar.

Fonte: diariodopara e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/09/2025/10:46:03

