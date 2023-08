Genro esfaqueia sogra em Xinguara numa briga por crack e é preso pela PM

O genro foi preso após agredir a sogra em Xinguara. Os dois são dependentes químicos e brigaram por causa de crack (Foto: 17º BPM)

Toda a família tem dependência química, como apontam os envolvidos na briga por drogas. A sogra foi atendida numa UPA e ela estava com uma faca na cintura.

Policiais militares evitaram uma tragédia familiar por conta do uso de drogas em Xinguara, no sul do Pará. Uma mulher foi socorrida pela PM após ser agredida pelo próprio genro numa briga por crack. A PM não informou se apreendeu entorpecentes na ocorrência.

A guarnição 9807 foi acionada no sábado (29) para atender uma mulher ferida, pedindo ajuda em via pública. Os policiais encontraram a mulher e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), que a levou para a UPA de Xinguara. Ela estava com uma faca.

Aos policiais, a mulher disse que quem a tinha ferido era o genro dela. A PM foi até a casa da família e encontrou o homem, que estava trancado. Os agentes conseguiram fazer ele se render.

Questionado, o homem disse que ele, a esposa e a sogra são todos dependentes químicos. E uma briga começou por causa de crack. Ele foi preso por lesão corporal, no contexto da Lei Maria da Penha, de combate à violência doméstica. A esposa do suspeito não foi localizada no momento da ocorrência.

A GU 9807 era formada pelo aspirante a oficial Audry, pelo sargento Palheta e pelo soldado Dos Reis.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/07/2023/17:16:14

