George Washington de Oliveira, empresário de Xinguara, é preso acusado de planejar atentado com bomba em aeroporto de Brasília

Foragido e condenado, empresário de Xinguara é capturado por envolvimento em ataque a bomba. (Foto: Reprodução)

Condenado a mais de nove anos de prisão, ele estava foragido e foi capturado pela Polícia Federal na noite de terça-feira (9).

A Polícia Federal prendeu George Washington de Oliveira Souza, empresário de Xinguara, no sul do Pará, acusado de planejar um ataque a bomba no Aeroporto Internacional de Brasília.

A prisão ocorreu na noite de terça-feira (9). George, que estava foragido, havia sido condenado a nove anos e quatro meses de prisão.

Com mandado de prisão preventiva, ele foi entregue à Primeira Delegacia de Polícia Civil, na Asa Sul, por volta das 20h30.

O empresário é apontado como um dos mentores de um plano de ataque no Distrito Federal, que teria sido organizado na véspera do Natal de 2022, envolvendo crimes de explosão, incêndio e posse de arma de fogo sem autorização. O artefato explosivo, transportado do Pará para Brasília e colocado em um caminhão, não chegou a ser acionado devido a um erro técnico.

Em junho deste ano, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que George e outros dois condenados — Alan Diego dos Santos Rodrigues e Wellington Macedo de Souza — retornassem à prisão.

O caso está relacionado aos ataques à Sede dos Três Poderes, ocorridos em 8 de janeiro de 2023, menos de um mês após o planejamento da bomba.

Investigação da Polícia Civil apontou que o plano chegou a ser organizado em frente ao quartel-general do Exército brasileiro, local usado por protestos de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro insatisfeitos com o resultado das eleições de 2022.

A Procuradoria-Geral da República denunciou os acusados ao Supremo pelos crimes de associação criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e atentado contra a segurança de transporte aéreo.

