Gerente morre após capotar veículo na BR-163 no Nortão

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, possivelmente ocorreu uma saída de pista e, na sequência, o capotamento. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) analisou o local onde houve o acidente e fará laudo apontando as causas do acidente.

Leilane dos Santos Silva, de 39 anos, morreu, esta manhã, em um acidente envolvendo um GM Celta vermelho, na rodovia federal a cerca de cinco quilômetros da cidade de Peixoto de Azevedo (197 quilômetro de Sinop). Ela morreu no local e ficou presa às ferragens. O Corpo de Bombeiros de Colíder precisou cortar parte da lataria para retirar o corpo. Ela era gerente comercial de um posto de combustíveis em Guarantã do Norte.

