Gilberto Gil é confirmado no ‘Global Citizen Festival: Amazônia’ no Mangueirão, em Belém

Gilberto se junta a artistas já anunciados: Gaby Amarantos, Anitta, Seu Jorge e Chris Martin, do Coldplay, no evento gratuito que será no dia 1º de novembro, transmitido pelo Multishow e Globoplay, com melhores momentos na TV Globo.

Gilberto Gil foi anunciado pelo Global Citizen nesta quarta-feira (15) como uma das atrações do Global Citizen Festival: Amazônia. O evento está marcado para 1º de novembro, no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, em Belém. Ainda há ingressos disponíveis, segundo a organização.

Eles se juntam a artistas já anunciados: Gaby Amarantos, Anitta, Seu Jorge e Chris Martin, do Coldplay, além da participação do Cacique Raoni Metuktire.

O Global Citizen Festival: Amazônia será transmitido em todo o Brasil exclusivamente por canais Globo, ao vivo no Multishow e no Globoplay, aberto para não-assinantes, e com melhores momentos exibidos na TV Globo. Fora do Brasil, o festival será transmitido ao vivo no YouTube e no ViX, nos Estados Unidos, México e América Latina.

A primeira edição do festival realizada na América Latina será apresentada por Regina Casé, Mel Fronckowiak, Hugo Gloss e Isabelle Nogueira, com participações especiais de Rodrigo Santoro e Estêvão Ciavatta.

Lideranças e representantes comunitários também foram incluídos na programação do festival, como:

Sônia Guajajara, Ministra dos Povos Indígenas do Brasil;

Célia Xakriabá, Deputada Federal (MG);

Helder Barbalho, Governador do Pará;

Samela Sateré Mawé, bióloga, artesã, comunicadora indígena e ativista climática e dos direitos indígenas;

e Juma Xipaia, cacica da Aldeia Kaarimã, no território indígena Xipaya; fundadora e diretora-executiva do Instituto Juma; e produtora do filme YANUNI.

No dia do festival, os portões serão abertos às 16h, com início do evento às 17h30. A transmissão nacional e internacional começa às 19h.

Outros participantes anunciados incluem: Jean Ferreira da Silva, diretor-executivo do Gueto Hub e co-criador da COP das Baixadas; José Kaeté, comunicador e ativista indígena; Hugo Loss, analista ambiental do IBAMA; Luene Karipuna, jovem liderança indígena do povo Karipuna, comunicadora e ativista; Priscila Tapajowara, presidente da Mídia Indígena; Puyr Tembé, Secretária de Estado dos Povos Indígenas do Pará; Úrsula Vidal, jornalista e Secretária de Cultura do Pará; e Vanuza do Abacatal, líder política e espiritual do Quilombo de Abacatal.

Michael Sheldrick, cofundador e diretor de Políticas, Impacto e Relações Governamentais da Global Citizen, disse que “a primeira edição latino-americana do Global Citizen Festival acontecerá na porta de entrada de um dos ecossistemas mais importantes do mundo, para arrecadar fundos para proteger a Amazônia e amplificar vozes de seus guardiões e protetores por todo planeta”.

O Global Citizen Festival: Amazônia marca o encerramento da campanha Proteja a Amazônia, lançada há um ano. Até esta quarta-feira (15), a campanha já garantiu mais de US$ 345 milhões em compromissos, incluindo: US$ 135 milhões da Everland, US$ 100 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento; US$26 milhões do Jaguar Rivers Initiative; US$20 milhões de uma coalizão de organizações incluindo Rainforest Trust, Andes Amazon Fund, Art Into Acres, Liz Claiborne Foundation e Re:wild; e US$10 milhões do Thistlerock Mead Company.

O Global Citizen Festival: Amazônia é apresentado pelo Banco do Brasil. Parceiro de apoio: Teneo; parceiro organizador: Re:wild; parceiro de políticas: Bezos Earth Fund; parceiro de pagamentos preferencial: BB Visa; e parceiro de experiência de pagamentos: Cielo. Parceiros de produção: Live Nation e Rock World; e parceiros institucionais: Open Society Foundations e o Governo do Pará.

Como conseguir ingressos

Os ingressos para o Global Citizen Festival: Amazônia estão disponíveis exclusivamente para os moradores de Belém e do estado do Pará, e podem ser conquistados ao realizar ações no aplicativo ou site da Global Citizen, ou enviando uma mensagem de WhatsApp para +55 (11) 4040-7099, para solicitar ações para acabar com o desmatamento, acelerar a transição justa para energias renováveis e apoiar comunidades na linha de frente dos impactos climáticos. A elegibilidade será confirmada por meio de um processo de verificação de residência.

Para tornar o Global Citizen Festival: Amazônia acessível a todos, ingressos serão distribuídos diretamente a povos indígenas, comunidades locais e jovens de toda a região amazônica, incluindo: Usinas da Paz, SEPI (Secretaria dos Povos Indígenas do Pará), Mídia Indígena, COP das Baixadas, REPAM (Rede Eclesial Pan-Amazônica) e Grupo Funtelpa.

Agenda e estratégia de impacto

A agenda e a estratégia de impacto da campanha do Global Citizen Festival: Amazônia estão sendo desenvolvidas em consulta com uma coalizão de apoiadores, incluindo movimentos sociais, fundações e organizações sem fins lucrativos.

Atualmente, são mais de 190 organizações parceiras da sociedade civil em todo o mundo, incluindo grupos indígenas, quilombolas e organizações locais no Brasil, que têm sido e continuam sendo fundamentais para levantar e fortalecer os temas ligados à proteção da Amazônia e de outros biomas. A lista completa de parceiros pode ser encontrada na página oficial da campanha: globalcitizen.org/pt/info/protect-the-amazon.

Para mais informações, acesse o globalcitizen.org, baixe o aplicativo da Global Citizen e siga a Global Citizen nas rede sociais.

