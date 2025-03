Globo é condenada a pagar R$ 500 mil a atriz por racismo

Roberta Rodrigues teria sido diagnosticada com burnout por conta da situação | (Reprodução/GShow)

Caso corre em segredo de justiça; Globo ainda pode recorrer da decisão.

Após um longo processo judicial, a Globo foi condenada a pagar R$ 500 mil à atriz Roberta Rodrigues por assédio moral e racismo durante as gravações da novela “Nos Tempos do Imperador”, de 2021.

O processo corre em segredo de justiça no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. A juíza Aline Gomes Siqueira entendeu que o ambiente de trabalho foi marcado por práticas de assédio moral e racismo institucional durante as gravações do folhetim.

O processo foi divulgado pela coluna de Monica Bergamo, da Folha. Ainda segundo ela, o período de gravações da novela teria causado adoecimento e burnout na atriz, que precisou ser afastada do trabalho por cerca de três meses.

A Globo, no processo, negou todas as acusações, relembrou as políticas de inclusão adotadas pela empresa e afirmou que Roberta teria trabalhado em outras produções após o ocorrido. Ela trabalhou nos filmes “Tô de Graça” e “Kasa Branca”, ambos produzidos pela Globo Filmes, depois do fim da novela.

A atriz afirmou, ainda, que ela e outros atores negros teriam recebido um tratamento diferente do elenco branco da novela durante as gravações.

O caso veio à tona ainda em 2022, durante a exibição da novela, quando foi anunciado que o departamento de compliance da emissora teria recebido uma denúncia de racismo nos bastidores da novela.

No mês seguinte, o diretor artístico da novela, Vinicius Coimbra, foi demitido por assédio moral. O aúdio de uma reunião entre Coimbra e o elenco negro da emissora também foi usado no processo.

Na reunião, que teria acontecido ainda em 2021, após acontecimentos controversos na trama, que levaram a duras críticas ao enredo, Coimbra afirma que haveria uma “tropa de choque do movimento branco”.

Críticos acusaram a novela, que se passava durante o séc. XIX, de “romantizar a escravidão”, o que levou a um pedido de desculpas público da autora e a contratação de uma revisora histórica para avaliar o enredo.

A atriz pedia uma indenização de R$ 10 milhões, que acabou fixada em R$ 500 mil. A Globo ainda pode recorrer.

Fonte: Folha e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/03/2025/15:01:53

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...