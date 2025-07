Godoy garante acesso à água potável para mais de 300 famílias em

A Vila Tauiry é uma das comunidades mais antigas do município e, até então, não contava com rede regular de abastecimento. Por décadas, os moradores recorreram a cacimbas, riachos e transporte de água por carros-pipa, enfrentando dificuldades principalmente nos períodos de seca

A Prefeitura de Itupiranga entregou, nesta sexta-feira (11), o novo sistema de abastecimento de água da Vila Tauiry, localizada na zona rural do município. A iniciativa atende mais de 300 famílias e representa o encerramento de um histórico problema de acesso à água potável enfrentado pela comunidade.

A Vila Tauiry é uma das comunidades mais antigas do município e, até então, não contava com rede regular de abastecimento. Por décadas, os moradores recorreram a cacimbas, riachos e transporte de água por carros-pipa, enfrentando dificuldades principalmente nos períodos de seca.

O sistema implantado inclui um poço artesiano com 150 metros de profundidade, ligações domiciliares e um chafariz instalado no centro da vila. A estrutura foi construída para garantir o fornecimento contínuo de água à população local, com base em critérios técnicos definidos a partir de diagnóstico feito pela equipe de engenharia da prefeitura.

Durante a inauguração, o prefeito Wagno Godoy destacou que a obra integra o planejamento estratégico do governo municipal e atende a uma das metas estabelecidas ainda no período eleitoral. O projeto contou com investimento público e acompanhamento direto da administração municipal junto à comunidade.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/07/2025/08:49:22

