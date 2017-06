Goiás vence o Boa Esporte e salta na tabela da Série B

Fonte: Gazeta Esportiva – O Goiás confirmou sua reação no Campeonato Brasileiro da Série B na noite dessa terça. Depois de um início ruim, o Esmeraldino chegou a terceira vitória seguida ao bater o Boa Esporte no Serra Dourada, em Goiânia, pela sétima rodada da competição. Com mais três pontos, o Goiás chega a 11 e salta seis posições, chegando ao sexto lugar, a dois pontos do G4. Já o time mineiro segue dentro da zona de rebaixamento, com apenas cinco pontos.

Embalado e com o apoio de sua torcida, o Goiás partiu para a pressão inicial e o Boa logo se viu encurralado no próprio campo de defesa. Dessa forma não demorou para os donos da casa abrirem o placar, e em grande estilo. Victor Bolt acertou um verdadeiro míssil de fora da área e estufou as redes.

Não demorou e o Goiás ampliou a vantagem com Tiago Luis. Em cobrança de falta tradicional, com um bonito toque por cima da barreira, o atacante revelado pelas categorias de base do Santos deixou o seu no jogo.

Era um verdadeiro massacre. Apenas cinco minutos depois, foi a vez de Carlos Eduardo receber na entrada da área depois de rápida troca de passes e bater cruzado, sem chance para o goleiro Daniel.

O Boa Esporte só foi incomodar Marcelo Rangel aos 38 minutos e o goleiro não teve dificuldade para realizar sua primeira intervenção. No complemento na jogada, após cobrança de escanteio, o zagueiro Douglas Assis subiu mais alto que todo mundo e diminuiu o prejuízo.

Na segunda etapa, o panorama mudou, mas o Goiás em nenhum momento perdeu o controle. Os jogadores comandados por Sílvio Criciúma apenas diminuíram o ritmo e passaram a administrar a vantagem conquistada mais cedo. O Boa Esporte, sem poder de reação, também pouco incomodou.

Assim, apenas para fechar com chave de ouro uma noite especial para os goianos, Pedro Bambu ainda acertou mais uma lindo chute de fora da área em cobrança de falta e tornou a vitória goleada.

Na próxima rodada, o Goiás de novo jogará em casa, sexta, frente ao ABC de Natal, às 21h30. No dia seguinte, o Boa Esporte receberá o Náutico em Varginha, às 16h30.

