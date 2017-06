Goiás vence o Paysandu e salta na tabela da Série B

Fonte: Gazeta Esportiva – O Goiás foi a Belém preocupado com a zona de rebaixamento para enfrentar a forte equipe do Paysandu, que por outro vislumbrava retomar a liderança no Campeonato Brasileiro da Série B. Em campo, porém, o Esmeraldino soube ser fatal e bateu os donos da casa no estádio Mangueirão por 1 a 0. Com os três pontos, o Goiás salta para 11º e sobe seis posições depois de seis rodadas. No entanto, Ceará, Figueirense e Paraná ainda podem ultrapassar os goianos até o fim da rodada. Já o Paysandu dorme na terceira colocação e terá de secar seus rivais direto para não deixar o G4.

Apesar de mais uma vez a torcida do Papão fazer sua parte, o duelo dessa sexta foi predominantemente equilibrado do começo ao fim. O Goiás, em nenhum momento, se amedrontou por ser visitante, e Paysandu também fez seu papel de buscar ações ofensivas.

Dessa forma, o jogo foi um verdadeiro lá e cá, com as duas equipes criando oportunidades para marcar o gol. Na primeira etapa, Marcelo Rangel salvou os goianos pelo menos duas vezes, mas o Esmeraldino também assustou com um lindo chute de Tiago Luís, que tocou Emerson espalmou e ainda viu a bola bater no travessão antes de sair.

Na etapa final, o Paysandu levou um baque logo aos três minutos. Depois de cobrança de falta despretensiosa, Aylon pegou a sobra e encheu o pé para marcar um golaço no Mangueirão e colocar o Goiás em vantagem.

Só restava, então, ao Papão partir para a pressão. Mas Wesley desperdiçou a melhor chance da equipe ao sair cara a cara com Rangel e tocar forte demais, por cima do gol. A partida ficou emocionante e, aos 44, Carlos Eduardo teve a grande chance de matar o duelo, mas também acertou a trave do Papão. Sorte dele que o apito final veio logo em seguida e confirmou a vitória do Esmeraldino

Na próxima rodada, o Paysandu visita o Guarani na terça-feira, em Campinas, às 19h15. No mesmo dia, mas às 20h30, o Goiás recebe o Boa Esporte no Serra Dourada.

