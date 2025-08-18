Gol é furtado em Novo Progresso e encontrado capotado na Comunidade Veneza

Foto: Reprodução | Um caso de furto de veículo terminou em prejuízo e destruição neste sábado (16), em Novo Progresso. Um Gol G4 vermelho, que havia sido recentemente reformado, foi levado quando o proprietário se preparava para sair em direção a uma chácara.

De acordo com informações, o dono havia deixado o automóvel ligado e com as porta aberta, momento em que uma pessoa não identificada entrou e fugiu com o carro.

O veículo foi encontrado horas depois, já próximo à Comunidade Veneza, capotado. Até o momento, não há informações se o caso foi registrado na Polícia. O autor do crime não foi identificado nem localizado.

