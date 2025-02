GOL vai lançar rota direta Belém-Miami para COP 30

Foto: Reprodução | Os interessados em utilizar essa nova opção de viagem poderão adquirir suas passagens a partir desta sexta-feira, ao meio-dia.

Belém está se preparando para um evento de grande relevância internacional: a COP30, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, agendada para novembro de 2025.

Em virtude do esperado aumento no fluxo turístico e na presença de delegações internacionais, a GOL Linhas Aéreas anunciou a adição de uma nova rota em sua malha aérea: a conexão direta entre Belém e Miami.

De acordo com informações divulgadas por Mariana Barbosa no jornal O Globo, esta nova ligação internacional terá início em 15 de junho de 2025. Inicialmente, serão realizados dois voos semanais, com partidas e chegadas programadas para as quintas-feiras e domingos. Essa nova rota promete facilitar o acesso direto entre a capital paraense e um dos principais centros de transporte aéreo dos Estados Unidos.

Os interessados em utilizar essa nova opção de viagem poderão adquirir suas passagens a partir desta sexta-feira, ao meio-dia.

Vale ressaltar que a rota Belém-Miami não representa a primeira experiência da GOL em voos internacionais partindo da capital do Pará. A companhia já oferece uma conexão com Paramaribo, no Suriname, através do Aeroporto Internacional Val-de-Cans/Júlio Cezar Ribeiro, ampliando assim as opções de conectividade internacional disponíveis na região amazônica.

Além da nova rota, Belém já conta com voos internacionais operados por diversas companhias aéreas. A TAP Air Portugal conecta a cidade a Lisboa, enquanto a Air France oferece voos para Caiena, na Guiana Francesa. A Surinam Airways também realiza voos para Paramaribo e a Azul Linhas Aéreas disponibiliza ligações para Fort Lauderdale.

A ampliação das rotas internacionais pode trazer impactos econômicos positivos significativos para Belém e o estado do Pará. O aumento no fluxo de turistas e a facilitação nas conexões comerciais têm potencial para impulsionar diversos setores da economia local, abrangendo desde hotelaria até comércio e serviços.

A escolha de Miami como destino é estratégica, considerando seu status como uma das principais portas de entrada nos Estados Unidos e um hub crucial para conexões com outras cidades americanas e caribenhas. Essa nova rota não apenas facilitará a chegada dos participantes da COP30, mas também poderá abrir novas perspectivas para o turismo e os negócios na Amazônia no futuro.

