Goleiro brasileiro que atuava no futebol português morre afogado, confirma imprensa internacional

Jeferson Merli, de 27 anos, atuava no futebol português. — Foto: Reprodução/ Redes sociais

Jeferson Merli, de 27 anos, era jogador do Caldelas. Segundo informações de jornal estrangeiro, atleta se afogou em uma praia fluvial.

Morreu no sábado (2), aos 27 anos, o jogador Jeferson Merli, que atuava no futebol português, de acordo com informações divulgadas pelo Jornal de Notícias. O atleta, que era goleiro do Grupo Desportivo de Caldelas, se afogou em uma praia fluvial, segundo a imprensa de Portugal.

Merli era natural de Vista Alegre do Alto (SP), na região de Ribeirão Preto (SP), e, segundo jornais locais portugueses, foi encontrado morto por volta das 21h30 (horário local) na Praia Fluvial de Pereiró, no município de Terras de Bouro, no Parque Nacional da Peneda-Gerês, área turística no norte de Portugal, a cerca de 30 quilômetros de Braga.

“É com enorme tristeza e profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do nosso guarda-redes Jeferson Merli. O Jeferson, que recentemente tinha renovado com o nosso clube, deixa-nos não só a sua dedicação dentro de campo, mas também a amizade, o profissionalismo e o espírito de união que sempre o caracterizaram”, comunicou o Caldelas, em nota de pesar.

Amigo do jogador, o treinador de goleiros Daniel Augusto Galo, que atualmente trabalha no Peru, afirmou que, em contato com familiares, soube que Jeferson estava com a namorada na praia fluvial e que desapareceu na água logo depois de entrar no rio, por volta das 18h.

Ele também disse que a namorada acionou os bombeiros, mas que o corpo foi somente encontrado à noite, sem vida. Em um vídeo enviado à reportagem, ele lamentou a morte do jogador. (veja abaixo)

Em nota divulgada nas redes sociais neste domingo, a Prefeitura de Vista Alegre do Alto lembrou que, mesmo distante da cidade natal no interior de São Paulo, o atleta sempre manteve laços fortes com o município, onde vivem pais e familiares.

“Sua partida tão precoce causa comoção e dor a todos que o conheciam. Neste momento difícil, nos unimos em solidariedade à família Merli, desejando força e consolo a todos que sofrem com essa triste perda”, comunicou.

Depois de jogar no União, equipe do Mato Grosso do Sul, Merli foi para o exterior em 2019, onde atuou em equipes da Espanha e de Portugal. Ele estava no Caldelas desde 2024 e, em julho deste ano, havia renovado contrato com a equipe.

“O nosso clube jamais esquecerá a sua entrega e a marca que deixou em todos nós”, publicou o time português, nas redes sociais.

A reportagem não tinha obtido acesso a informações sobre velório e sepultamento do jogador até a última atualização desta notícia. O g1 contatou por e-mail o Itamaraty e o Município de Terras de Bouro neste domingo (3), mas não havia recebido resposta.

Fonte: g1 Ribeirão Preto e Franca e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/08/2025/15:42:30

