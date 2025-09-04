Goleiro campeão com a Seleção é preso por posse ilegal de arma em Portugal
(Foto: Reprodução/Instagram) – Goleiro Helton foi detido em Portugal por posse ilegal de arma de fogo
Helton Arruda, que ajudou o Brasil na conquista da Copa América de 2007 foi detido nesta quarta-feira (3)
O ex-goleiro Helton Arruda, de 47 anos, foi preso por posse ilegal de arma de fogo na noite da última quarta-feira (3) em Portugal. Ídolo do Porto, clube que atuou por onze anos e conquistou 18 títulos, o ex-jogador foi alvo de uma operação em sua residência, onde foram encontradas munições e uma arma de fogo ilegal.
Helton, que é um dos principais goleiros da história do Vasco, onde foi campeão da Libertadores de 1997 e do Campeonato Brasileiro de 2000, é réu em um processo movido por uma mulher com quem viveu um relacionamento extraconjugal por 10 anos. Ela afirma ter sido vítima de violência doméstica. Segundo a legislação de Portugal, o ex-goleiro pode pegar até três anos de prisão caso seja condenado por “maus-tratos simples”.
Segundo informações do jornal português “Público”, a arma apreendida estava no quarto de Helton. O ex-goleiro alegou em depoimento que o armamento pertencia a um amigo já falecido, que teria ido à casa dele para gravar uma música no estúdio que Helton mantém em sua residência. O ex-atleta canta e toca bateria na banda “H1”, que se apresenta em festas de casamento e aniversários há mais de uma década.
Segundo a polícia, a arma foi furtada em uma cidade a 70 quilômetros da residência do ex-atleta. Após a detenção, Helton acabou liberado e terá que comparecer periodicamente em juízo.
Helton fez parte do elenco da Seleção Brasileira que conquistou a Copa América de 2007, na Venezuela.
Procurado pela CNN Brasil, o ex-goleiro não quis comentar o caso.
