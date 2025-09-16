Goleiro Everson denuncia importunação sexual contra filha de 13 anos após jogo do Atlético na Arena MRV

Goleiro Everson — Foto: Pedro Souza / Atlético

Atleta afirmou que torcedores dirigiram palavras de cunho sexual à adolescente no estacionamento do estádio; clube repudiou o ato e prometeu colaborar com autoridades

O goleiro Everson, do Atlético, denunciou que sua filha de 13 anos foi vítima de importunação sexual na saída da Arena MRV, em Belo Horizonte, após a partida contra o Santos, nesse domingo. Segundo o jogador, a adolescente foi alvo de comentários de caráter sexual feitos por torcedores do clube no estacionamento reservado às famílias dos atletas.

Nas redes sociais, Everson destacou que o episódio não teve relação com críticas ao seu desempenho em campo, mas representou um ataque direto a uma menor de idade. O goleiro classificou a situação como gravíssima e afirmou que vai tomar medidas legais para que os responsáveis sejam punidos.

Postagem de Everson nas redes sociais — Foto: Reprodução

A mulher do jogador, Rafaela Vieira, também relatou o ocorrido. De acordo com ela, a filha chegou a pedir ajuda aos seguranças do clube durante a abordagem. Rafaela disse que os comentários dos homens foram dirigidos à aparência e ao corpo da adolescente.

Em nota, o Atlético repudiou a importunação, declarou apoio ao goleiro e afirmou que esse tipo de comportamento é inaceitável e não representa a torcida. O clube informou ainda que colaborará com as autoridades na identificação dos envolvidos e que aplicará medidas administrativas previstas no Regulamento de Uso da Arena.

A CBN entrou em contato com a Polícia Militar, para verificar se houve registro da ocorrência, e com a Polícia Civil, sobre a abertura de investigação, mas ainda aguarda retorno.

A importunação sexual é crime previsto no artigo 215-A do Código Penal, com pena de 1 a 5 anos de prisão, caso a conduta não se enquadre em delito mais grave.

Fonte: CBN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/09/2025/07:00:00

