Golpe: criminosos se passam por defensores públicos para cobrar por atendimentos gratuitos no Pará

(Foto:Reprodução) – Os golpistas usam dados públicos ou informações básicas dos cidadãos para aplicar o golpe. Saiba como se proteger.

Um novo tipo de golpe tem preocupado autoridades e atingido cidadãos no Pará. Criminosos estão se passando por representantes da Defensoria Pública para cobrar valores por serviços jurídicos que, na verdade, são totalmente gratuitos.

De acordo com a Defensoria Pública do Estado do Pará, os casos têm ocorrido com pessoas que buscaram atendimento na instituição e, pouco tempo depois, passaram a receber ligações ou mensagens com cobranças indevidas. Os golpistas usam dados públicos ou informações básicas dos cidadãos para aplicar o golpe.

A instituição reforça que não cobra qualquer valor pelos atendimentos prestados à população. Todos os serviços oferecidos pela Defensoria são públicos, gratuitos e garantidos por lei.

Em caso de dúvida ou suspeita de golpe, o cidadão pode ligar gratuitamente para o número 129, que é a central de atendimento da Defensoria. A ligação pode ser feita de qualquer telefone.

A Polícia Civil do Pará também está atenta ao golpe e informa que a prática configura o crime de estelionato. A orientação é para que as vítimas registrem boletim de ocorrência o quanto antes, presencialmente ou por meio da Delegacia Virtual, para que os casos possam ser investigados.

Como se proteger:

Desconfie de qualquer cobrança em nome da Defensoria Pública.

Não repasse dados pessoais sem confirmar a origem da solicitação.

Em caso de dúvida, entre em contato direto com a Defensoria pelo número 129.

Se for vítima do golpe, registre um boletim de ocorrência.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/06/2025/07:00:22

