Golpe da “Mão Fantasma”: o que é, os riscos e como se proteger

O golpe da chamada “Mão Fantasma” é uma forma sofisticada de fraude digital em que criminosos acessam remotamente o celular da vítima, controlando o aparelho como se estivessem fisicamente presentes — daí o nome. Por meio desse acesso, podem abrir aplicativos bancários, realizar transferências via Pix, alterar senhas e até contratar empréstimos, tudo sem que a vítima perceba imediatamente

Como o golpe acontece na prática?

Geralmente, o criminoso se comunica com a vítima alegando ser um funcionário de banco, alegando movimentações suspeitas na conta. Convence a pessoa a baixar um aplicativo de controle remoto — como AnyDesk, TeamViewer ou QuickSupport — e concede acesso ao aparelho ao aceitar permissões de acessibilidade ou controle da tela.

Uma vez com controle do celular, o golpista age rapidamente: navega no app bancário e executa transferências, inclusive automatizadas, em poucos segundos.

Exemplos reais de prejuízo

Um caso recente reportado pela Polícia Militar no Paraná mostrou que um homem de 49 anos perdeu impressionantes R$ 31 mil após cair no golpe. Inicialmente enganado com um link supostamente de reconhecimento facial, o celular travou e desligou, e posteriormente os criminosos realizaram várias transações via Pix, esvaziando sua conta.

Como se proteger do golpe

Nunca instale aplicativos por links recebidos via SMS, WhatsApp ou e-mail, especialmente de contatos não oficiais. Bancos não pedem esse tipo de ação.

Evite aplicativos fora das lojas oficiais. Prefira sempre o download pela Google Play ou App Store.

Desconfie de solicitações de permissões indevidas, como acesso à acessibilidade ou controle da tela — especialmente vindas de apps desconhecidos.

Ative autenticação de dois fatores (2FA) em apps bancários, e-mails e redes sociais para adicionar uma camada extra de segurança.

Monitore constantemente sua conta bancária, habilitando notificações de movimentação por push ou SMS, para identificar transações não autorizadas rapidamente.

Use antivírus confiável e mantenha o sistema e apps atualizados, para reduzir risco de instalação de malwares.

O que fazer em caso de golpe

Caso suspeite de invasão ou já tenha sofrido fraude:

Desconecte o celular da internet imediatamente — desligue Wi-Fi e dados móveis.

Remova qualquer aplicativo suspeito instalado recentemente; o modo de segurança pode ajudar nesse processo.

Contate seu banco imediatamente pelos canais oficiais para relatar o ocorrido e solicitar bloqueio ou reversão de transações.

Troque todas as senhas de serviços importantes, como apps bancários, e-mail e redes sociais

Registre boletim de ocorrência — isso é essencial para respaldo legal e eventual ressarcimento

Restaurar o aparelho de fábrica, se necessário, pode eliminar qualquer malware persistente

