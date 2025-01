Golpe da rifa: Médico de Santarém denuncia fraude em sorteio de veículo pertencente a policial militar

(Foto:Reprodução) – O médico Marcos Alberto Figarella de Oliveira acionou a Polícia Civil após ser vítima do golpe da rifa.

A denúncia do profissional de saúde versa sobre a comercialização irregular de rifas para sorteio de um veículo Nissan 370Z, registrado em nome de Leandro Teixeira e Sousa, que é Sargento da Polícia Militar do Pará, que seria lotado em Santarém, no 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM).

O sorteio, promovido pelo site driftdasorte.com.br (https://driftdasorte.com.br/produto/370z/), oferecia rifas a R$ 0,99 cada, e o médico adquiriu 5.000 rifas, totalizando um investimento de R$ 4.950,00.

À polícia, Marcos disse que teve conhecimento da venda das rifas através de um amigo, Leandro, e realizou as compras em diversas datas, utilizando o sistema de pagamento PIX. As transações geraram QR Codes para contas vinculadas a Rafael Mossi Cardoso e Rodrigo da Silva, conhecido como “DJOW”.

No entanto, ao entrar em contato com Rodrigo “DJOW” em 5 de novembro de 2024, o consumidor ficou preocupado ao perceber que não havia uma data definida para a realização do sorteio, além de suspeitar da legalidade da operação junto à Loteria Federal.

Após solicitar a devolução do valor investido, o médico disse que “DJOW” começou a enrolar a conversa, ignorando os pedidos de informação e a devolução do dinheiro.

A reportagem de O Impacto apurou que o site é de uma empresa em nome dos familiares da influencer digital Valentina Piaz, que realiza a divulgação das rifas nas redes sociais.

Valentina ficou conhecida por, em 2023, ser a única mulher a disputar o Campeonato Brasileiro de Drift. Nas redes sociais, onde possui mais de meio milhão de seguidores, além das rifas dos veículos, ela divulga o dia a dia das competições e treinos da modalidade.

Fonte: O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/01/2025/18:24:09

