Golpe do milho: ambulante é preso por cobrar US$ 191 de turistas por duas espigas em Copacabana

Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro — Foto: REUTERS/Renato Spyrro

Segundo a ocorrência, o ambulante cobrou R$ 300 por dois milhos, baixou para R$ 60 após reclamação, mas alegou falha na máquina. Com outro equipamento, aplicou o golpe.

Guardas municipais do Grupamento de Operações Especiais (GOE) prenderam, na tarde de domingo (8), um vendedor de milho acusado de aplicar um golpe em um casal de turistas da República Dominicana, na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio.

Segundo a ocorrência, o ambulante tentou cobrar R$ 300 por dois milhos verdes. Após reclamação dos turistas, reduziu o valor para R$ 60, mas alegou falha na máquina na hora de passar o cartão de crédito.

Um segundo vendedor cedeu seu equipamento, e foi nesse momento que o golpe foi aplicado. Os turistas descobriram, pelo aplicativo do banco, que haviam sido cobrados em US$ 191 — cerca de R$ 1.000.

A Guarda Municipal foi acionada e levou o ambulante para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat).

