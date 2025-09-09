Golpe milionário com uso de deepfake leva PC a cumprir mandados; no Pará

Foto: Reprodução | A ação cumpriu 10 mandados de busca e apreensão e de indisponibilidade de bens nos municípios de Marabá, Açailândia (MA) e Porto Seguro (BA).

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul deflagrou, na manhã desta terça-feira (9), a operação “Specchio”, que tem como alvo um grupo criminoso especializado em fraudes eletrônicas. A ação cumpriu 10 mandados de busca e apreensão e de indisponibilidade de bens nos municípios de Marabá, Açailândia (MA) e Porto Seguro (BA).

As investigações conduzidas pela Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DPRCC/DERCC) apontam que os criminosos utilizaram documentos falsificados, manipulação digital de imagens (deepfake), linhas telefônicas e e-mails fraudulentos para abrir contas bancárias em nome de um empresário gaúcho, prestador de serviços da Petrobrás.

De acordo com a Polícia Civil, o grupo conseguiu se apropriar de R$ 828.880,68 que deveriam ser repassados pela Petrobrás à empresa da vítima. O valor foi transferido para uma conta aberta de forma fraudulenta em uma instituição financeira no oeste catarinense. No mesmo dia, os recursos foram pulverizados em dezenas de transações via PIX, destinadas a pessoas físicas e jurídicas em diferentes estados, muitas delas empresas de fachada ou utilizadas como “laranjas”.

As apurações identificaram ao menos sete integrantes diretamente envolvidos no esquema criminoso, com funções que variavam desde a falsificação de documentos até a movimentação financeira e ocultação dos valores. A operação contou com o apoio das Polícias Civis da Bahia, Maranhão e Pará e teve como principais objetivos a coleta de provas, a recuperação dos valores desviados e a interrupção da atuação do grupo.

Fonte: / Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/09/2025/13:21:30

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...