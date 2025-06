Golpe na compra e venda de veículos: presos no MT suspeitos de lesar em R$ 300 mil vítimas do esquema no RS

Polícia prende no MT suspeitos de lesar em R$ 300 mil pessoas no RS com golpe na compra de veículos — Foto: Polícia Civil/Divulgação

“Golpe do falso Intermediário” é aplicado por criminoso que se passa por intermediário legítimo entre vendedor e comprador, engana as vítimas do esquema e fica com o dinheiro da negócio.

A Polícia Civil de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, prendeu no Mato Grosso (MT), durante operação nesta terça-feira (10), quatro pessoas suspeitas de aplicar golpes na venda e na compra de veículos em moradores do Rio Grande do Sul. O prejuízo deles chega a R$ 300 mil.

No total, foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão temporária nas cidades de Várzea Grande e Cuiabá.

Conforme a delegada Luciane Bertoletti, a investigação que resultou na operação começou há cerca de um ano e relevou uma “rede rede criminosa interestadual especializada no golpe conhecido como ‘falso Intermediário'”.

Ela explica que, no golpe, o criminoso atua como se fosse um intermediário legítimo entre vendedor e comprador. Ele se apresenta como representante de um parente, amigo ou funcionário, oferecendo valores diferentes para cada parte. Quando o comprador realiza o pagamento — acreditando que está transferindo o valor para o verdadeiro dono do veículo — o dinheiro vai para a conta do estelionatário, que desaparece com o montante, deixando comprador e vendedor no prejuízo.

“O crime é engenhoso e cria uma falsa sensação de segurança para as vítimas. Por isso, é essencial que qualquer negociação, principalmente de veículos, seja feita com cautela, verificação de dados e, preferencialmente, presencialmente”, alerta a delegada Luciane.

A investigação apontou que as vítimas eram da Região Metropolitana de Porto Alegre, principalmente de Canoas, e que os golpes eram praticados por criminosos do MT, que devem responder pelos crimes de de estelionato e associação criminosa.

R$ 150 mil de prejuízo

A Polícia Civil do Pará (PA) também participou da ação cumprindo 2 mandados de prisão preventiva e 5 de busca e apreensão domiciliar no MT. À vítima paraense foi causado um prejuízo de R$ 150 mil por meio de falsa intermediação na compra e venda de bovinos.

