Google Photos vai ganhar edição por IA no Android

Foto:© Shutterstock | O Google liberou em todos os celulares Android dos EUA a função “Help me edit”, que usa IA para alterar fotos com comandos de texto ou voz. O recurso, antes exclusivo da linha Pixel 10, segue disponível apenas em inglês

O Google está ampliando suas ferramentas de edição de imagens com o uso de Inteligência Artificial. A nova função do Google Photos permite alterar fotos por meio de comandos de voz ou texto em linguagem natural.

O recurso, baseado no modelo Gemini, até então estava disponível apenas nos Estados Unidos para aparelhos da linha Pixel 10. Agora, a empresa anunciou que a funcionalidade chega a todos os celulares com sistema Android, embora siga restrita ao mercado norte-americano.

A novidade aparece no aplicativo como um botão chamado Help me edit (“Ajuda-me a editar”, em português). Ao clicar, o usuário encontra um campo de texto para descrever as mudanças que deseja realizar. É possível modificar o fundo da foto, ajustar objetos ou aplicar outras alterações visuais.

Apesar da expansão para mais dispositivos Android, o recurso ainda está disponível apenas em inglês e não tem previsão de lançamento em outros idiomas ou países

Fonte: Notícias ao Minuto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/09/2025/10:27:24

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...