Governador do Pará afirma que rei Charles III defende necessidade do mundo pagar pela floresta em pé na Amazônia

Governador do Pará, Helder Barbalho encontra rei Charles III, em Londres. — Foto: Agência Pará

Helder Barbalho foi ao Reino Unido a convite do rei e afirmou que a monarquia britânica vê interesse em apoiar projetos de ciência, tecnologia e inovação, no campo ambiental, no estado paraense.

Após se encontrar com o rei Charles III, no Palácio de Buckingham, em Londres, o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), disse ao JL1 que vê a visita como “oportunidade única de dialogar para buscar parcerias para que o Reino Unido possa ser braço de apoio e parceria em soluções sustentáveis para a Amazônia”.

“O rei demonstrou interesse em apoiar projetos realizados no Pará, envolvendo ciência, tecnologia e inovação, e que fundos britânicos se dispõem a cooperar aportando recursos a fim de valorizar a nossa biodiversidade, garantir a preservação ambiental e encontrar o novo modelo de bioeconomia”.

Segundo Barbalho, a “monarca britânica demonstrou que sabe o quanto a Amazônia é decisiva e determinante para as urgências climáticas” e afirma que fez “questão de dizer ao rei que é fundamental não apenas a preocupação com a Amazônia pelo papel ambiental, mas também com as pessoas que moram na região”.

“Ele fez questão de destacar a necessidade do mundo pagar pela floresta em pé, pelos serviços ambientais, e com isto podemos precificar a floresta em pé, a captura do carbono e monetizar os produtores rurais e a população da Amazônia” .

Perguntado sobre as operações do Estado contra crimes ambientais, Helder citou a 30ª operação Amazônia Viva e também a ação integrada e permanente que começou esta semana em São Félix do Xingu, e que foi acompanhada com exclusividade pelo g1, no contexto do decreto de emergência ambiental em 15 municípios com piores índices de desmatamento no Pará.

“Precisamos cada vez mais estabelecer de que crime ambiental será punido nas regras da lei. É importante deixar muito claro quem está dentro das normas legais não precisa se preocupar, já aqueles que estão apostando na ilegalidade terão que sofrer sanções”.

Helder foi ao Reino Unido a convite do rei Charles III. Na agenda há ainda uma reunião na Lancaster House com a ministra do meio ambiente, Thérèse Coffey. Ela já esteve no Pará, quando visitou comunidade quilombola.

O assunto da reunião são questões relacionadas à biodiversidade e possíveis soluções sociais e sustentáveis para manter a floresta viva, além de apresentar as ações de inovação, bioeconomia e tecnologia para o estado.

Helder está no país britânico desde a quinta-feira (16). Ele falou em uma mesa redonda com outros representantes mundiais sobre os desafios e oportunidades do estado para ser referência na mudança do uso do solo. Ele comentou sobre a reunião em um vídeo – confira abaixo:

Governador Helder Barbalho se reúne com ministra do meio ambiente do Reino Unido (As informações são do Taymã Carneiro, g1 Pará; TV Liberal — Belém).

