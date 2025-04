Governador do Pará defende justiça climática em conferência internacional

Foto: Reprodução | O vice-presidente do STF, ministro Edson Fachin, ressaltou o papel estratégico da Amazônia no combate às mudanças climáticas.

O governador do Pará, Helder Barbalho, destacou a importância de ações integradas para enfrentar as emergências climáticas e promover um modelo de desenvolvimento social e sustentável durante a Conferência de Alto Nível sobre Segurança Humana e Justiça Climática, realizada nesta segunda-feira (7), em Belém.

Escolhido para presidir o evento, Barbalho enfatizou a necessidade de cooperação global para garantir um futuro mais justo e resiliente. “Reunimos esforços para discutir a justiça climática, tema essencial para a Amazônia e para o Brasil. Só com ações conjuntas superaremos os desafios das mudanças climáticas e asseguraremos um desenvolvimento que beneficie as próximas gerações”, afirmou.

Organizada pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) em parceria com o Comitê Permanente da América Latina para a Prevenção do Crime (COPLAD), a conferência teve como objetivo contribuir para os debates da COP 30, marcada para novembro de 2025 em Belém.

Amazônia no centro das discussões climáticas

O vice-presidente do STF, ministro Edson Fachin, ressaltou o papel estratégico da Amazônia no combate às mudanças climáticas. “Este encontro em Belém é fundamental. A região amazônica é vital para o equilíbrio climático global, e precisamos unir conhecimentos e experiências para enfrentar os eventos extremos que já são realidade”, disse.

Os participantes destacaram a COP 30como uma oportunidade crucial para avançar em compromissos ambientais internacionais. Fachin reforçou: “O aquecimento global exige medidas urgentes. Eventos como este são passos importantes na construção de soluções coletivas.”

Bioeconomia e créditos de carbono como soluções

O governador detalhou iniciativas do estado para aliar preservação e desenvolvimento, como o fomento à bioeconomia – modelo que valoriza os recursos naturais sem degradação. “Priorizamos políticas que reduzem o desmatamento e incentivam práticas sustentáveis, beneficiando tanto a floresta quanto as comunidades tradicionais”, explicou.

Outro tema em debate foi a efetivação dos créditos de carbono, mecanismo que pode impulsionar a economia local enquanto compensa emissões de gases estufa. “Essa ferramenta traz benefícios diretos para a população e consolida nossa liderança na agenda ambiental”, afirmou Barbalho.

Urgência frente a eventos climáticos extremos

A conferência também abordou a necessidade de respostas emergenciais a secas, enchentes e outros desastres que afetam o Brasil. “Precisamos de políticas que garantam direitos básicos e segurança humana diante desses desafios”, defendeu o governador.

Ao final, Fachin reforçou: “Proteger a Amazônia é proteger o clima do planeta. Não há desenvolvimento verdadeiro sem sustentabilidade.” O evento contou ainda com a presença da primeira-dama Daniela Barbalho, simbolizando o engajamento multissetorial na pauta climática.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/04/2025/08:14:37

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...