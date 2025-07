Governador do Pará recebe da Marinha a Medalha da Ordem do Mérito Naval

(Foto: Reprodução) – Helder Barbalho foi condecorado com a maior honraria concedida pela Marinha do Brasil, que homenageia militares, civis e instituições nacionais e estrangeiras por relevantes serviços prestados à instituição

O governador do Pará, Helder Barbalho, foi agraciado com a medalha da Ordem do Mérito Naval nesta quarta-feira (16), em Belém. A cerimônia ocorreu no 4º Distrito Naval, e contou com a participação do comandante do 4º COM4DN, vice-almirante Adriano Marcelino Batista. Ao chefe do Executivo paraense foi concedido o grau de Grande Oficial.

A Ordem do Mérito Naval é a mais alta honraria concedida pela Marinha do Brasil. Instituída em 4 de julho de 1934, é uma homenagem a militares da Marinha e de outras Forças Armadas, assim como civis, instituições nacionais e estrangeiras, em reconhecimento a serviços relevantes prestados à Marinha Brasileira.

Ao agradecer a homenagem, Helder Barbalho disse estar muito feliz e honrado por representar a sociedade paraense nesse reconhecimento da Marinha. “Me sinto honrado por este gesto da Marinha do Brasil de condecorar-me com este símbolo de reconhecimento da mais elevada estirpe, que é a Ordem do Mérito Naval. Gratidão por este reconhecimento, que se soma à parceria que temos construído ao longo desses anos, entre o Governo do Pará e a Marinha do Brasil. Se antes já havia a deferência de costume pela relação institucional, hoje tenho ainda mais gratidão e relevância pelo gesto. Que possa honrar esta deferência, que hoje recebo em nome da sociedade paraense”, disse o governador.

Ele ainda ressaltou a importância do trabalho realizado pela Marinha no Estado, principalmente projetos de desenvolvimento e atuação em comunidades ribeirinhas. “A Marinha do Brasil tem cumprido um papel estratégico para o crescimento da Amazônia, para o crescimento do Estado do Pará, para o fortalecimento de nossa proteção e também para o impulsionamento do nosso desenvolvimento. Nós, paraenses, reconhecemos nossos rios como nossas ruas. E, a partir da proteção e dos serviços promovidos pela Marinha à nossa população, faz com que essa relação seja grandiosa. Quero agradecer a parceria institucional, que permite que possamos trabalhar para o desenvolvimento regional, para que o nosso Estado, que possui 75% de floresta nativa e uma grande extensão territorial, cresça cada vez”, enfatizou Helder Barbalho.

Conferência – O trabalho conjunto que vem sendo realizado em função da COP 30 (conferência mundial sobre mudanças climáticas) em Belém, também foi ressaltado pelo governador. “Preciso reconhecer a parecia neste momento especial que a Amazônia vive e, particularmente, o nosso Estado, com o protagonismo e a agenda da sustentabilidade, e a promoção do maior evento ambiental do planeta. A Marinha do Brasil tem sido parte estratégica, seja na parceria para que obras de infraestrutura possam acontecer, seja na parceria com soluções de hospitalidade, que também temos construído juntos, com a presença e o fortalecimento institucional, congregado a outras forças de segurança, para que possamos garantir com que o evento possa acontecer com garantia de segurança institucional necessária”, ressaltou.

O comandante do 4º Distrito Naval reforçou que a homenagem concedida ao governador é fruto da relação de trabalho e institucional entre a Marinha do Brasil e o Governo do Pará. “Essa é a mais alta honraria que a Marinha concede a pessoas que se distinguem por sua dedicação à nossa instituição. O governador tem sido um partícipe fundamental de todas as demandas da Marinha. Tem uma visão estratégica. Entende que, principalmente as atividades da autoridade marítima em um estado como o Pará, com uma grande potencialidade da malha fluvial e da malha marítima, são fundamentais. Esse é um justo reconhecimento que a Marinha do Brasil presta a ele, por esta visão estratégica dessas atividades dentro do contexto do desenvolvimento social e econômico do Estado”, afirmou o comandante o vice-almirante Adriano Marcelino Batista.

Fonte: Agência Pará

