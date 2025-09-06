Governador do Pará troca comando da PM; veja novo comandante-geral

Antigo Comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, coronel José Dilson Melo de Souza Júnior. — Foto: Reprodução

Exoneração do coronel Dilson Júnior e nova nomeação do novo comandante-geral foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, 5.

Em edição extra do Diário Oficial do Estado publicada nesta sexta-feira (5), o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), exonerou José Dilson Melo de Souza Júnior do cargo de comandante-geral da Polícia Militar do Pará.

Para o cargo, foi nomeado o coronel Sérgio Ricardo Neves de Almeida, que exercia a função de secretário adjunto de Gestão Operacional na Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) desde janeiro de 2025.

Quem é o novo comandante?

O novo comandante, coronel Sérgio Neves, já atuou como chefe do Departamento Geral de Operações da Polícia Militar do Pará (DGO).

A decisão foi anunciada oficialmente no Diário Oficial, marcando uma mudança no comando da corporação responsável pela segurança pública no estado.

Trajetória de Dilson Júnior na PM

Coronel José Dilson Melo de Souza Júnior estava à frente do comando da Polícia Militar do Pará desde 1º de janeiro de 2019.

Durante o período na corporação, Dilson Júnior desempenhou funções como corregedor-geral, comandante do Comando de Policiamento da Região Metropolitana e comandante do Comando de Policiamento da Capital.

Em publicação nas redes sociais, Helder Barbalho afirmou que o coronel Dilson Júnior vai assumir a presidência da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa).

“Quero agradecer ao Cel. Dilson Jr. pelo excelente trabalho à frente da nossa briosa PM, sendo o comandante mais longevo da corporação. Agora, ele assume um novo desafio como presidente da Cosanpa”, disse.

