Governador Helder Barbalho participa de inauguração de obras públicas na região do Baixo Amazonas

Ruas asfaltadas e unidade básica de saúde serão entregues oficialmente à população.

A tarde desta sexta-feira (28) será de festa para moradores do município de Faro, na região oeste do Pará, com a entrega oficial de obras públicas. O governador Helder Barbalho (MDB) visitará o município, acompanhado pelo vice-governador Lúcio Vale (PR), os deputados federais Priante (MDB) e Elcione Barbalho (MDB).

Antes das inaugurações, o governador visitará as obras de construção do Terminal Hidroviário de Faro, que estão sendo executadas pelo Estado, por meio da Companhia de Portos e Hidrovias.

Em seguida, Helder deve percorrer as ruas que foram asfaltadas no município com recursos liberados este ano pelo Programa Asfalto na Cidade e também por meio de convênio da prefeitura com o Ministério da Integração Nacional, na época em que Helder era titular da pasta.

Em abril de 2018, o então ministro liberou uma verba de R$1 milhão para a pavimentação de dois quilômetros de rua, abrangendo os bairros da Paz e Aparecida, na zona urbana da cidade.

Neste ano, o atual governo retomou e concluiu outra obra de pavimentação no município. Através do Programa Asfalto na Cidade foram repassados mais de R$ 1 milhão para a pavimentação de 3 km de asfalto, contemplando parte do bairro de Aparecida e os bairros Morumbi e Centro.

O governador também participará da inauguração da Nova Unidade Básica de Saúde do município. Construída no bairro Morumbi por meio de emenda parlamentar da deputada federal Elcione Barbalho no valor de R$ 400 mil. O espaço com 10 salas, tem estrutura adequada de UBS para prestar atendimentos em clínica geral, pediatria, odontologia, ginecologia e emergência.

A prefeitura de Faro também receberá veículos e equipamentos adquiridos também por meio de emenda parlamentar, desta vez do deputado federal, Priante.

Serão duas ambulâncias (uma já foi entregue para o distrito de Nova Maracanã e a outra ficará com a nova UBS); uma lancha que ficará com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para auxiliar na fiscalização da área fronteiriça ao redor da cidade; e várias máquinas (rolo compressor, pá mecânica e retroescavadeiras) para servir na recuperação de estradas, vicinais, pontes e até mesmo no preparo da terra na agricultura familiar e na limpeza de tanques na criação de peixes.

