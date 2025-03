Governador pede afastamento de agente do Detran/PA acusado de conduta abusiva

Foto: Reprodução | Helder Barbalho se pronunciou sobre o caso em uma rede social e declarou que não há espaço para agentes do governo que desrespeitam população.

“Assim que recebi as imagens dessa conduta abusiva e violenta atribuídas a um agente do trânsito estadual, determinei que o DETRAN o afastasse e abrisse um processo de investigação para o emprego das medidas cabíveis. No nosso Governo não há espaço e muito menos complacência para o servidor que desrespeite e atue fora do que prezamos para o cidadão paraense”, escreveu.

O CASO

O momento em que o agente, que deveria cumprir a lei, destrói o carro de uma condutora foi filmado pela população na passagem Olinto Meira, no bairro da Guanabara, em Belém, onde ocorreu o caso.

Agente do Detran danifica carro de condutora após suposto pedido de propina não ser atendido, em Belém (PA)

De acordo com o relato da motorista, ela foi abordada pelo agente e informada de que seu veículo estava com o licenciamento vencido. Durante a abordagem, o servidor teria exigido o pagamento da quantia para liberar o carro. Diante da negativa da condutora, o agente teria utilizado a viatura oficial do Detran para colidir propositalmente contra o automóvel dela.

A atitude do agente gerou revolta entre os moradores da região e nas redes sociais, levantando questões sobre a conduta de agentes do Detran e o abuso de autoridade.

