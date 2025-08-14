Governadores assinam declaração de apoio à realização da COP 30 em Belém

Fórum Nacional de Governadores. — Foto: Marco Santos / Ag. Pará

Assinatura foi no Fórum Nacional de Governadores nesta quarta-feira (13) no Parque da Cidade, local que vai receber a conferência da ONU sobre o clima.

No evento, foram apresentados aos governadores eixos centrais da COP, como descarbonização, financiamento climático e transição energética.

Governadores de 19 estados assinaram nesta quarta-feira (13) uma carta de apoio à realização em Belém da conferência da ONU sobre o Clima, a COP 30, marcada para novembro.

A assinatura ocorreu ao fim do XVII Fórum Nacional dos Governadores, realizado na capital paraense, no Parque da Cidade, mesmo local que vai abrigar as áreas de negociações da COP.

Após debate sobre finalidades e alcance da conferência, eles reafirmaram apoio irrestrito ao evento na capital paraense e à Cúpula dos Líderes:

“Considerando não apenas o significado de seu propósito de realização na região amazônica, mas também as providências estruturais que estão sendo efetivamente adotadas pelos poderes públicos e pela iniciativa privada para a garantia de seu sucesso”, diz o documento.

A carta também cita que a promoção da COP30 “expressa o compromisso dos estados subnacionais brasileiros com as diretrizes climáticas mundiais e com a necessária liderança do Brasil no enfrentamento dos desafios ambientais globais”.

Ainda no documento, foram citados “a soberania da Amazônia e o reconhecimento do valor e dos direitos de nossos povos originários, projetando ao mundo a relevância da preservação ambiental e do desenvolvimento sustentável na região”.

Governadores participantes

O encontro começou às 10h, no Parque da Cidade — espaço que está em requalificação e será a principal sede da COP 30, abrigando tanto a Blue Zone (Zona Azul), dedicada às negociações oficiais, quanto a Green Zone (Zona Verde), voltada a debates com a sociedade civil, manifestações culturais e iniciativas de ciência, inovação e empreendedorismo sustentável.

A programação abriu com a fala do governador do Pará, Helder Barbalho, anfitrião da conferência. Em seguida, o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da Comissão Nacional da COP30 e negociador-chefe do Brasil nas conferências do clima, apresentou eixos centrais do evento, como descarbonização, financiamento climático, justiça ambiental e transição energética.

Estavam presentes e assinaram o documento os seguintes governadores:

1) Gladson Camelí, Governador (Acre);

2) Ronaldo Lessa, Governador em exercício (Alagoas);

3) Clécio Luís, Governador (Amapá);

4) Wilson Lima, Governador (Amazonas);

5) Jade Romero, Vice-Governadora (Ceará);

6) Renato Casagrande, Governador (Espírito Santo);

7) Daniel Vilela, Vice-Governador (Goiás);

8) Mauro Mendes, Governador (Mato Grosso);

9) Barbosinha, Governador em exercício (Mato Grosso do Sul);

10) Helder Barbalho, Governador (Pará);

11) Lucas Ribeiro, Vice-Governador (Paraíba);

12) Raquel Lyra, Governadora (Pernambuco);

13) Cláudio Castro, Governador (Rio de Janeiro);

14) Fátima Bezerra, Governadora (Rio Grande do Norte);

15) Gabriel Souza, Vice-Governador (Rio Grande do Sul);

16) Sérgio Gonçalves, Vice-Governador (Rondônia);

17) Felicio Ramuth, Vice-Governador (São Paulo);

18) Fábio Mitidieri, Governador (Sergipe); e

19) Wanderlei Barbosa, Governador (Tocantins).

Para o coordenador do Fórum, Ibaneis Rocha (DF), a reunião foi uma oportunidade de fortalecer a cooperação federativa. “

Também estava presentes o presidente da Comissão Nacional da COP 30, o embaixador André Corrêa do Lago; Hana Ghassan, vice-governadora e presidente estadual da COP30; deputado Chicão, presidente da Assembleia Legislativa do Pará; e Kaline Costa, secretária-executiva do Fórum Nacional de Governadores.

Fonte: g1 Pará e TV Liberal — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/08/2025/10:14:04

