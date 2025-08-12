Governo adia mais uma vez anúncio do pacote de ajuda às empresas afetadas pelo tarifaço

Foto:Reprodução | Na noite dessa segunda-feira (11), o presidente Lula se reuniu durante duas horas com vários ministros, mas não houve qualquer anúncio de quando o pacote será divulgado.

O governo adiou mais uma vez o anúncio do pacote de ajuda às empresas afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos. Na noite dessa segunda-feira (11), o presidente Lula se reuniu durante duas horas com vários ministros, mas não houve qualquer anúncio de quando o pacote será divulgado.

Participaram do encontro o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Mauro Vieira, das Relações Exteriores. Mais cedo, durante entrevista à Globonews, Fernando Haddad afirmou que o governo vai editar uma Medida Provisória com o pacote emergencial.

Segundo o chefe da equipe econômica, o texto trará reformas estruturais para ampliar o alcance dos instrumentos de apoio à exportação, com foco especial em empresas que precisarão buscar novos mercados. Haddad afirmou que a MP prevê financiamento, incentivos tributários e ajustes nas regras de compras governamentais.

O ministro da Fazenda destacou que a manutenção de emprego está prevista no pacote, mas vai depender da realidade de cada empresa:

‘Há empresas que não vão poder garantir isso, porque o impacto é muito grande na sua produção, a MP flexibiliza, para alguns casos, outros tipos de contrapartida. Ela tem que ter uma certa flexibilidade, porque nós estamos falando de mais de 10 mil empresas.

Desde o pescado do Ceará até a Embraer, o pessoal de máquinas e equipamentos, o pessoal da manga do Vale do São Francisco.

Você não vai conseguir colocar tudo dentro da MP. Então a MP oferece os instrumentos e abre as diretrizes de como cada empresa vai ser atendida’.

Em meio ao entrave das negociações com os Estados Unidos, o presidente Lula conversou, na noite dessa segunda, por telefone durante uma hora com o líder chinês Xi Jinping. O governo informou que os dois líderes ‘concordaram sobre o papel do G20 e do BRICS na defesa do multilateralismo’.

A ligação, feita a pedido de Lula, também tratou das relações bilaterais entre os países e da conjuntura geopolítica internacional.

A parceria estratégica inclui a ampliação de negócios em setores como petróleo, gás, satélites, saúde e economia digital.

Segundo a imprensa chinesa, Xi Jinping disse a Lula que ambos os países podem servir de exemplo de “autossuficiência” no Sul Global.

Desde que Trump impôs as tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, Lula já falou com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e recebeu um telefonema do presidente da Rússia, Vladimir Putin. A conversa de Lula com Xi Jinping acontece em meio às dificuldades de diálogo do governo brasileiro com representantes da Casa Branca.

O ministro Fernando Haddad revelou que a reunião virtual que teria nesta quarta-feira (13) com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, foi cancelada pelo americano.

A conversa era tida pelo governo como a principal possibilidade de reduzir a sobretaxa. Haddad atribuiu o retrocesso no diálogo à atuação do deputado Eduardo Bolsonaro:

‘A militância antidiplomática dessas forças de extrema-direita que atuam junto à Casa Branca tomaram conhecimento da minha fala, porque eu dei a público que eu ia me reunir com o Bessent na quarta-feira, e agiram junto a alguns assessores ali do presidente Trump, e a entrevista, a reunião com ele, virtual, que seria virtual na quarta-feira, foi desmarcada, sem nova data’.

‘Argumentaram que falta de agenda, uma situação bem inusitada. Eduardo publicamente deu uma entrevista que ia procurar inibir esse tipo de contato entre os dois governos, porque o que estava em causa não era a questão comercial.

Depois da entrevista dele, de que ele agiria contra os interesses do país, é que houve o episódio. Não há como não relacionar uma coisa à outra’.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o deputado Eduardo Bolsonaro negou que atuado pelo cancelamento da reunião do secretário do Tesouro americano com Fernando Haddad:

‘Bem, primeiro de tudo, não tem como tirar a razão do governo Trump, afinal de contas, fazer reunião com vocês, que tem uma política abertamente anti-americana. Realmente, a palavra de vocês não vale muito a pena. Não vale muito a pena você se encontrar para perder tempo para ouvir lorota.

Agora, eu não tenho nenhum controle sobre a agenda do secretário Bessent, secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Mas se vocês prezassem mais pelo interesse público do que por fazer bravatas ideológicas, criticar o Trump a todo momento, criação de moeda única dos BRICS para fazer frente ao dólar e etc., se vocês não tivessem tantas políticas anti-americanas, quem sabe vocês seriam melhores recebidos’.

Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas, que evita atribuir o tarifaço à família Bolsonaro, disse que uma ligação entre Lula e Trump poderia fazer a diferença:

‘É necessário ir para a mesa de negociação, é necessário que a gente tenha indicador de desempenho para isso. Quantas vezes vamos ter reuniões de alto nível no US Trade Representative? Quantas vezes vamos ter reuniões de alto nível no Departamento de Comércio? Quantas vezes vamos ter reuniões de alto nível no Departamento de Estado? Quantas vezes vamos ter a ligação do presidente brasileiro com o presidente americano? É isso que vai fazer a diferença’.

O ministro Fernando Haddad classificou de “ingênuas” as declarações do governador de São Paulo e lembrou que a negociação está interditada pelo governo americano:

‘A afirmação do governador é, no mínimo, um pouco ingênua. Talvez uma pessoa que não tenha ainda o traquejo das relações internacionais. Não funciona assim. Eu não estou querendo ofender ninguém com isso. Não funciona assim. Quando dois chefes de Estado se falam, existe preparação prévia para que a reunião, o telefonema, o que quer que seja, resulte na melhor condição de negociação para os dois países’.

Em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, o assessor especial do presidente Lula para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, admitiu que os canais americanos com os Estados Unidos estão praticamente fechados. O embaixador acredita que a postura do governo Trump se deve mais aos interesses da extrema-direita americana em desestabilizar o Brasil do que à influência do deputado Eduardo Bolsonaro:

‘Da nossa parte, os canais não estão fechados. Agora, o próprio ministro me falou isso também. Aparentemente, não há facilidade em contactar quem decide as coisas nos Estados Unidos. Se é influência do Bolsonaro lá, ou se já é da parte deles o direito de fortalecer a extrema-direita na região como um todo, e no Brasil em particular, porque o Brasil é um país-chave nesse processo, é difícil dizer. Eu acho que são as duas coisas. Mas eu não atribuiria todo o poder ao Bolsonaro. Há desejo da extrema-direita nos Estados Unidos, que é dirigida pelo Steve Bannon, de realmente desestabilizar o Brasil. Temos que estar conscientes disso’.

