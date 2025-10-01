Governo bloqueia R$ 1,4 bilhão do orçamento; saúde é a área mais afetada

Cédulas, dinheiro, real — Foto: Pixabay

Com novo contingenciamento, total de recursos bloqueados em 2025 ultrapassa R$ 12 bilhões; Educação segue preservada

O Governo Federal anunciou um novo bloqueio de R$ 1,4 bilhão no orçamento deste ano, elevando para mais de R$ 12 bilhões o montante contingenciado em 2025. A área mais atingida foi a saúde, que perdeu pouco mais de R$ 1 bilhão. Em seguida, aparece o Ministério das Cidades, com corte de R$ 64 milhões.

Segundo o Ministério do Planejamento, saúde e cidades seguem sendo as pastas mais impactadas ao longo do ano. O Ministério das Cidades acumula quase R$ 2,5 bilhões de bloqueios desde janeiro. Outras áreas, como Portos e Aeroportos e Minas e Energia, também foram afetadas no bimestre. Já a Educação foi novamente preservada.

O governo ainda reduziu em R$ 300 milhões as emendas parlamentares, que já somam quase R$ 3 bilhões em cortes em 2025. Os órgãos terão até 7 de outubro para indicar quais programas sofrerão os impactos diretos. Os bloqueios serão feitos em duas etapas, previstas para novembro e dezembro.

De acordo com o Planejamento, a medida é necessária para assegurar a compatibilidade entre gastos e arrecadação, respeitando as regras do arcabouço fiscal. Apesar dos contingenciamentos, a previsão oficial continua sendo de um déficit de R$ 30 bilhões neste ano, valor considerado dentro do limite estabelecido para o cumprimento da meta fiscal.

