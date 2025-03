Governo cancela 4,1 milhões de Bolsa Família e BPC irregulares

Foto: Reprodução | O crescimento acelerado das despesas com o BPC é um dos principais desafios da equipe econômica para fechar as contas do Orçamento de 2025.

O governo federal intensificou a fiscalização dos programas sociais e já cancelou 4,1 milhões de pagamentos irregulares do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) entre 2023 e 2024.

O número foi divulgado pelo ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Wellington Dias, durante o lançamento do Plano de Ação 2025 da Rede Federal de Fiscalização do Bolsa Família e do Cadastro Único.

– Queremos ser bastante rigorosos, como manda a lei, com o dinheiro público, cada centavo tem que ser tratado com bastante eficiência – afirmou Dias. – Esse volume de dinheiro tem que chegar a quem realmente tem o direito. Quem não tem o direito também temos que aplicar a regra da lei.

O crescimento acelerado das despesas com o BPC é um dos principais desafios da equipe econômica para fechar as contas do Orçamento de 2025.

O ministro ressaltou que os cancelamentos fazem parte do esforço de combate a fraudes. Ele afirmou que o corte de mais de R$ 7 bilhões no Bolsa Família em 2025 não representa a retirada de nenhum direito, mas sim a eliminação de pagamentos indevidos.

Plano de Ação 2025: mais fiscalização

Para reforçar o controle sobre os benefícios sociais, o governo lançou nesta terça-feira o Plano de Ação 2025 da Rede Federal de Fiscalização do Bolsa Família e do Cadastro Único. O plano tem três eixos principais:

Qualificação dos dados do Cadastro Único e do Bolsa Família, garantindo maior precisão nas informações dos beneficiários;

Reforço na fiscalização, tanto dos beneficiários quanto dos gestores do programa;

Prevenção e combate a fraudes, assegurando que os auxílios sejam concedidos apenas a quem tem direito.

Como parte desse esforço, foi criado um grupo de monitoramento focado na identificação de inscrições fraudulentas de CPFs, além de combater a disseminação de fake news sobre os programas sociais. Medidas de segurança digital também estão sendo adotadas para prevenir ataques hackers e golpes que possam prejudicar os beneficiários.

O plano de ação também vai contar com a colaboração da Polícia Federal, para a formação de um grupo que fará o acompanhamento de denúncias envolvendo fraudes nos benefícios.

Criada em junho de 2023, a Rede Federal de Fiscalização do Bolsa Família e do Cadastro Único busca aprimorar a gestão dos programas sociais, garantindo mais transparência e eficiência.

