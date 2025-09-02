Governo de Porto Alegre monitora surto de COVID-19 em hospital
Foto: Reprodução | Pelo menos 62 pessoas, entre funcionários e pacientes, foram contaminadas testaram positivo para o vírus. Até o momento, não há registro de mortes.
O Governo de Porto Alegre e a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), investigam um possível surto de COVID-19 no Hospital Conceição, localizado no centro da capital gaúcha.
Segundo a administração do local, pelo menos 62 pessoas foram contaminadas com o vírus, sendo pacientes e funcionários. Até o momento, não há registro de mortes.
Os casos passaram a ser monitorados a partir do dia 16 de agosto, quando pacientes que buscaram atendimento por diferentes problemas começaram a apresentar sintomas respiratórios. Após testagem, tiveram resultados positivos para Covid-19. A direção do hospital afirma que a cepa que circula é considerada de baixo risco, mas bastante contagiosa.
Por isso, protocolos de segurança foram adotados, principalmente para reduzir a circulação de pessoas na instituição: as visitas estão restritas (cada paciente pode ter apenas um acompanhante), e todos os visitantes precisam usar máscaras, que estão sendo fornecidas pelo hospital.
A Vigilância Epidemiológica de Porto Alegre também acompanha a situação.
