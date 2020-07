Governo discute fusão de propostas de criação da Polícia Penal no Pará

(Foto:Reprodução ) – O secretário de Estado de Administração Penitenciária Jarbas Vasconcelos e o deputado estadual Eliel Faustino (DEM) discutiram, em reunião na manhã de segunda-feira (29), formas de fundir as propostas de emenda constitucional (PECs) elaboradas pelo deputado e pela Seap (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária) com o objetivo de reconhecer legalmente a Polícia Penal no Pará.

O encontro foi realizado na sede da Secretaria e visou buscar meios de acelerar o processo de aprovação dessa nova categoria funcional.

A PEC nº 17, de autoria do deputado Eliel Faustino, já havia sido apresentada antes da proposta da Seap. Como há poucas diferenças entre os dois textos, o parlamentar, o secretário e a coordenadora da Consultoria Jurídica da Seap, Marcela Duarte, discutiram mudanças visando equiparar as duas propostas.

A finalização do processo de reconhecimento da categoria tende a ser mais acelerada com a fusão das propostas, já que há cenário para uma votação tranquila da PEC na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa).

Durante a reunião, o presidente da Alepa, deputado Daniel Santos (MDB), e o líder do governo na Casa, deputado estadual Francisco Melo (Chicão), também se reuniram com o secretário Jarbas Vasconcelos, quando foram informados sobre o andamento das propostas, incluindo a junção para uma proposta única. As propostas estão pautadas para votação na Alepa.

Após ser elaborada pela Seap, e antes de ser encaminhada à Alepa pelo governador do Estado, Helder Barbalho, no último dia 18 de junho, a proposta de emenda que busca instituir a Polícia Penal no Pará passou pela avaliação da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração do Estado do Pará (Seplad) e pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

Por: Ag. Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...