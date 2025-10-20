Governo do Brasil apreende 9 mil litros de diesel e 4 toneladas de alimentos em ação contra garimpo e contrabando em Roraima

Operação da Casa de Governo resultou na neutralização da infraestrutura clandestina de armazenamento de combustível e alimentos | Foto: PRF

Operação coordenada pela Casa de Governo intensifica repressão a atividades ilegais de suporte ao garimpo na Terra Indígena Yanomami. Veículos encontrados em depósito clandestino na zona rural de Boa Vista também foram apreendidos.

Em ação conjunta coordenada pela Casa de Governo em Roraima, o Governo Federal apreendeu 9 mil litros de óleo diesel e 4,4 toneladas de alimentos contrabandeados, entre eles fardos da farinha venezuelana Harina Pan, em um depósito clandestino localizado em uma estrada vicinal próxima ao Km 516 da BR-174, na zona rural de Boa Vista.

A operação, realizada na noite dessa quarta-feira (15), contou com a participação integrada da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) e da Polícia Judiciária (PJFN), sob coordenação da Casa de Governo em Roraima.

No local, as equipes encontraram tambores e galões com combustível e centenas de fardos de alimentos armazenados em um galpão de madeira aberto e sem identificação. Foram apreendidos também um caminhão e uma motocicleta. Os materiais foram encaminhados ao 4º Distrito Policial da Polícia Civil de Roraima, onde foram lavrados os procedimentos legais cabíveis.

Segundo a Casa de Governo, a ofensiva faz parte do esforço contínuo para enfraquecer a cadeia logística do garimpo ilegal e coibir o contrabando transfronteiriço, integrando iniciativas de segurança e transporte para dificultar o abastecimento das atividades de garimpo na Terra Indígena Yanomami.

Desde a abertura da Casa de Governo, em março de 2024, as ações integradas já retiraram de circulação mais de 202 mil litros de óleo diesel, resultado da soma de apreensões e inutilizações realizadas no estado. Parte do combustível apreendido foi destinada à Guarda Municipal de Boa Vista e à Cooperativa Agropecuária dos Cinco Polos (Coopercinco), reforçando o reaproveitamento responsável de insumos confiscados em ações de combate ao garimpo ilegal.

Com o apoio das forças federais, o Governo Federal reforça sua presença na Amazônia e reafirma o compromisso de combater o garimpo ilegal, proteger os povos indígenas e preservar o patrimônio natural do país.

Casa de Governo

Coordenada pela Casa Civil da Presidência da República e criada em fevereiro de 2024, a Casa de Governo reúne dezenas de ministérios, órgãos e agências em Roraima com o objetivo de centralizar a atuação federal no território. De acordo com números consolidados nessa segunda-feira (13), a operação já realizou 7.559 operações de fiscalização, controle e homanitárias que resultaram, dentre outros, em 680 acampamentos inutilizados, 33 aeronaves e 215 embarcações destruídas, 125 armas apreendidas, além da inutilização de mais de 130 mil litros de combustíveis.

