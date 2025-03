Governo do Estado atende solicitação para construção de 12 pontes de concreto para Translago, feita por João Pingarilho

(Foto: Reprodução) – Em reunião com o governador do Pará, Helder Barbalho, na quarta-feira (19/03), o deputado João Pingarilho apresentou a proposta para construir 12 pontes de concreto na extensão da PA 257 (Translago).

O pleito foi atendido e encaminhado à Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra) para execução dos trabalhos.

Foram pleiteadas a substituição de 12 pontes de madeiras, que passam pelos igarapés: Retiro, Traíra, Soledade, São Pedro, Maranhão, Diamantina, Simoa I, Simoa II, Paisandu, Iriní, Bueiro e Cruzador, como o destaca o parlamentar, “Governador Helder tem trabalhado para melhorar a infraestrutura do oeste, e atendeu nosso pedido, que encaminhou a Casa Civil e esta já apresentou as devidas deliberações para a Seinfra conduzir o planejamento das obras de construção das novas pontes, que certamente trarão mais segurança, mobilidade e desenvolvimento para nossa população.”

A Translago liga os municípios de Santarém e Juruti, no oeste do Pará. Nos últimos anos vem se tornando a principal rota de acesso logístico para dezenas de comunidades ribeirinhas do Arapixuna, Arapiuns e Lago Grande, que utilizam a rodovia para escoamento de produtos da agricultura familiar, bem como o transporte de mercadorias e pessoas entre comunidades e municípios próximos.

Fonte: Ascom/Deputado João Pingarilho

