Governo do Estado avança na construção de terminais rodoviários por todo o Pará

Os municípios de Breu Branco, Igarapé-Açu, Aurora do Pará, Santana do Araguaia e Tomé-Açu já foram contemplados com novos terminais rodoviários, construídos ou reconstruídos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), desde 2019. Atualmente, estão em andamento as obras dos terminais de Dom Eliseu e Igarapé-Miri, com o objetivo de facilitar a mobilidade e integração de pessoas e produtos entre as cidades da região.

“O investimento em obras de infraestrutura é essencial para impulsionar o desenvolvimento econômico dos municípios paraenses, melhorando a qualidade de vida da população e promovendo a integração do nosso Estado. É dessa forma com as entregas e as obras de terminais rodoviários que estão em andamento através do Governo do Pará. Seguimos empenhados em fazer com que a chegada e a saída das pessoas nas cidades aconteçam com mais organização e dignidade”, ressalta Ruy Cabral, titular da Seop.

O Terminal Rodoviário “Otávio Alves de Araújo”, no município de Aurora do Pará, no nordeste paraense, entregue em 2021, é um exemplo desses investimentos estaduais para fortalecer a mobilidade urbana e o escoamento da produção. O equipamento ganhou novas salas, lanchonete, guichês para vendas de passagens, pintura, paisagismo e salas para órgãos municipais.

Em 2024, o Governo do Estado entregou os novos terminais rodoviários de Igarapé-Açu e de Santana do Araguaia. Além de promover a mobilidade intermunicipal e interestadual terrestre, via ônibus e vans, garante a concentração de atividades comerciais autônomas variadas. O professor da rede municipal, Jardan Pinheiro, morador de Santana do Araguaia, celebra as melhorias proporcionadas a partir da entrega da reconstrução do novo equipamento público.

“Melhorou 100% a infraestrutura do espaço, que, na verdade, não era um terminal rodoviário, mas sim uma parada de ônibus em condições precárias. Agora temos um excelente terminal, digno de cartão postal. Amplo, bem ventilado, com iluminação ambiente, baias de estacionamento para ônibus. Os guichês em blindex, banheiros modernos e adaptados para pessoas com deficiência, rampa de acesso nos quatro cantos do terminal, estacionamento externo. Foi uma obra de primeira qualidade”, destaca Jardan Pinheiro.

