Governo do Pará entrega 50 motocicletas e 3 lanchas para fortalecer a defesa agropecuária

Foto: Marco Santos / Ag. Pará | O Governo do Pará entrega, nesta quinta-feira (27), às 16h, no Portal da Amazônia, 50 motocicletas e 3 lanchas voadeiras para a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ). Os veículos vão fortalecer e ampliar as ações de defesa agropecuária realizadas em municípios importantes para a agricultura e pecuária do estado.

A entregará será realizada pelo governador Helder Barbalho, aos representantes das 20 Unidades Regionais da Agência de Defesa.

A Adepará está presente nos 144 municípios realizando ações de defesa e inspeção que promovem o desenvolvimento da agropecuária, garantindo a sanidade dos rebanhos e dos cultivos agrícolas e executando políticas públicas para que os produtos regionais acessem novos mercados consumidores.

Reestruturação – As 50 motocicletas serão destinadas aos municípios de Aveiro, Jacareacanga, Itaituba, Trairão, Santarém Novo, Viseu, Augusto Corrêa, Salvaterra, Santa Cruz do Arari, Ponta de Pedras, Muaná, Rondon do Pará, Baião, Abaetetuba, Breves, Portel, Curralinho, Chaves, Nova Esperança do Piriá, Ourém, São Miguel do Guamá, Cumarú do Norte, Santana do Araguaia, Redenção, Anapu, Placas, São Félix do Xingu, Rio Maria, Paragominas, Ipixuna do Pará, Ulianópolis, Almeirim, Monte Alegre, Alenquer, Juruti, Novo Progresso, Marabá e Belém.

Já as lanchas voadeiras serão entregues aos municípios de Mocajuba, Faro e Óbidos.

Os investimentos do Governo do Estado na Adepará fazem parte da reestruturação da gestão para chegar às propriedades mais distantes, seja pelos rios, rodovias ou estradas vicinais, atendendo a todos os produtores rurais e garantindo uma produção livre de doenças e pragas.

